«Зенит» — «Войводина»: онлайн-трансляция матча

«Зенит» и «Войводина» встретятся в товарищеском матче в рамках Winline Суперсерии в воскресенье, 13 июля. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 19.30 по московскому времени.

Товарищеские матчи. Клубы. .

13 июля 2025, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

Трансляцию игры в прямом эфире бесплатно покажут на телеканалах «Матч ТВ», «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru. Кроме того, смотреть игру можно в ретрансляции федерального телеканала на платформах «Кинопоиск» и Okko по платной подписке.

Ключевые события и результат игры «Зенит» — «Войводина» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

В сезоне-2024/25 сине-бело-голубые заняли второе место в РПЛ с минимальным отставанием от впервые ставшего чемпионом «Краснодара» — набрали 66 очков. Сербский клуб в регулярном чемпионате занял пятое место, вышел в плей-офф и среди восьми лучших клубов лиги занял шестое место.