Заболотный забил дебютный гол за «Спартак»

Нападающий московского «Спартака» Антон Заболотный отличился в товарищеском матче против «Спартака» из Суботицы.

34-летний футболист забил гол на 55-й минуте игры, которая проходит на «Лукойл Арене» в Москве. Этот мяч стал первым для Заболотного в составе «Спартака». Летом 2025 года форвард стал свободным агентом и подписал контракт с московской командой на год.

Ранее в своей карьере Заболотный играл за «Химки», ЦСКА, «Сочи», «Зенит», «Факел» и другие команды. В РПЛ на его счету 199 матчей, в которых нападающий отметился 42 голами и 27 результативными передачами.