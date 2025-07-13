Шуманский рассказал, что экс-диетолог Роналду дает футболистам ЦСКА секретные напитки

Нападающий ЦСКА Артем Шуманский рассказал, что бывший диетолог Криштиану Роналду Хосе Блеса удивил футболистов клуба, он дает игрокам для восстановления определенные напитки.

«На самом деле я не сразу узнал, что буду работать с бывшим диетологом Криштиану Роналду. У него неплохой английский язык, я тоже неплохо говорю на нем, поэтому мне удается с ним пообщаться нормально, спросить про питание, напитки. Он перед каждой игрой нам дает свои секретные напитки, после тренировок тоже. Это все вновую для меня, пока мне все нравится. Каждый диетолог отличается друг от друга, разные школы и страны, конечно, он тоже отличается», — сказал Шуманский ТАСС.

Блеса приступил к работе в ЦСКА после того, как Фабио Челестини стал главным тренером команды.