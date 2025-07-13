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13 июля 2025, 16:20

Шуманский рассказал, что экс-диетолог Роналду дает футболистам ЦСКА секретные напитки

Камила Абдурахманова
корреспондент

Нападающий ЦСКА Артем Шуманский рассказал, что бывший диетолог Криштиану Роналду Хосе Блеса удивил футболистов клуба, он дает игрокам для восстановления определенные напитки.

«На самом деле я не сразу узнал, что буду работать с бывшим диетологом Криштиану Роналду. У него неплохой английский язык, я тоже неплохо говорю на нем, поэтому мне удается с ним пообщаться нормально, спросить про питание, напитки. Он перед каждой игрой нам дает свои секретные напитки, после тренировок тоже. Это все вновую для меня, пока мне все нравится. Каждый диетолог отличается друг от друга, разные школы и страны, конечно, он тоже отличается», — сказал Шуманский ТАСС.

Блеса приступил к работе в ЦСКА после того, как Фабио Челестини стал главным тренером команды.

Источник: ТАСС
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Криштиану Роналду
ФК ЦСКА (Москва)
Артем Шуманский
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 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
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 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
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8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
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9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
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П
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Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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