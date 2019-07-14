"Зенит" - "Тамбов": Ерохин и Дзюба забили два гола за первые три минуты второго тайма

"Зенит" забил два гола в начале второго тайма матча 1-го тура российской премьер-лиги с "Тамбовом".

На 46-й минуте встречи Александр Ерохин ударом головой отправил мяч в ворота Георги Шелии после передачи с фланга Юрия Жиркова. Спустя две минуты после подачи Себастьян Дриусси во вратарскую Артем Дзюба забил второй гол петербуржцев.

Дуглас Сантос – топ-уровень. Как "Зенит" забил первый гол

В моменте с первым голом "Зенита" в ворота "Тамбова" прекрасно сыграл Дуглас Сантос, отдавший предголевую передачу на Юрия Жиркова. Атака питерцев развивалась левым флангом. Жирков сделал пас в центр, а сам рванул вперед по краю. Дуглас, находясь спиной к воротам в окружении двух соперников, в касание отдал передачу на россиянина.

Жирков также в одно касание навесил в центр штрафной, а там подключившийся к атаке центральный полузащитник Александр Ерохин и Артем Дзюба парой ложных движений запутали соперников и хавбек головой переправил мяч в дальний нижний угол ворот.

Гол Дзюбы – коллективный коллапс "Тамбова". Разбор момента

К голу Артема Дзюбы в ворота "Тамбова", после которого счет стал 2:0 в пользу "Зенита", привела коллективная ошибка игроков гостей.

Хозяева проводили позиционную атаку, мяч был на правом фланге. Игорь Смольников и Себастьян Дриусси комбинировали между собой, россиянин отдал пас на аргентинца. В этот момент двое игроков "Тамбова" – Иван Маркелов и Валерий Чуперка – вдвоем прибежали к Смольникову и остались стоять возле него, даже не пытаясь помешать Дриусси сделать прицельную подачу на Дзюбу, которого потеряли из виду центральные защитники.

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