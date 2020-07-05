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«Зенит» сравнялся с ЦСКА, Семак — с Бердыевым и Спаллетти

5 июля 2020, 23:09
Сергей Семак. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
Сергей Семак. Фото Анна Мейер, ФК «Зенит»
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«Зенит», победив в гостях «Краснодар», в шестой раз в истории выиграл чемпионат России.

По количеству титулов клуб из Санкт-Петербурга сравнялся с ЦСКА, который в последний раз брал трофей в сезоне-2015/16.

На счету рекордсмена — «Спартака» — 10 золотых медалей, три раза первым становился «Локомотив», дважды — «Рубин», однажды — «Спартак-Алания».

Победители чемпионата России

Клуб

Титулы

Годы

Спартак

10

1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2016/17

ЦСКА

6

2003, 2005-2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16

Зенит

6

2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20

Локомотив

3

2002, 2004, 2017/18

Рубин

2

2008, 2009

Спартак-Алания

1

1995

Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак стал седьмым тренером, которому удалось победить в чемпионате России более одного раза.

По числу трофеев 44-летний специалист сравнялся с Курбаном Бердыевым и Лучано Спаллетти — тренерами, под руководством которых брал золото как игрок. Чаще чемпионами России становились Юрий Семин, Леонид Слуцкий, Валерий Газзаев и Олег Романцев. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры по победам в чемпионатах России среди тренеров

Тренер

Титулы

Голы

Олег Романцев

8

1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001

Валерий Газзаев

4

1995, 2003, 2005, 2006

Юрий Семин

3

2002, 2004, 2017/18

Леонид Слуцкий

3

2012/13, 2013/14, 2015/16

Курбан Бердыев

2

2008, 2009

Лучано Спаллетти

2

2010, 2011/12

Сергей Семак

2

2018/19, 2019/20

Георгий Ярцев

1

1996

Дик Адвокат

1

2007

Андре Виллаш-Боаш

1

2014/15

Массимо Каррера

1

2016/17

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