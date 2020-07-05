«Зенит», победив в гостях «Краснодар», в шестой раз в истории выиграл чемпионат России.

По количеству титулов клуб из Санкт-Петербурга сравнялся с ЦСКА, который в последний раз брал трофей в сезоне-2015/16.

На счету рекордсмена — «Спартака» — 10 золотых медалей, три раза первым становился «Локомотив», дважды — «Рубин», однажды — «Спартак-Алания».

Победители чемпионата России

Клуб Титулы Годы Спартак 10 1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2016/17 ЦСКА 6 2003, 2005-2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16 Зенит 6 2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20 Локомотив 3 2002, 2004, 2017/18 Рубин 2 2008, 2009 Спартак-Алания 1 1995

Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак стал седьмым тренером, которому удалось победить в чемпионате России более одного раза.

По числу трофеев 44-летний специалист сравнялся с Курбаном Бердыевым и Лучано Спаллетти — тренерами, под руководством которых брал золото как игрок. Чаще чемпионами России становились Юрий Семин, Леонид Слуцкий, Валерий Газзаев и Олег Романцев. (Кирилл Бурдаков)

Лидеры по победам в чемпионатах России среди тренеров