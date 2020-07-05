«Зенит» сравнялся с ЦСКА, Семак — с Бердыевым и Спаллетти
«Зенит», победив в гостях «Краснодар», в шестой раз в истории выиграл чемпионат России.
По количеству титулов клуб из Санкт-Петербурга сравнялся с ЦСКА, который в последний раз брал трофей в сезоне-2015/16.
На счету рекордсмена — «Спартака» — 10 золотых медалей, три раза первым становился «Локомотив», дважды — «Рубин», однажды — «Спартак-Алания».
Победители чемпионата России
|
Клуб
|
Титулы
|
Годы
|
Спартак
|
10
|
1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2016/17
|
ЦСКА
|
6
|
2003, 2005-2006, 2012/13, 2013/14, 2015/16
|
Зенит
|
6
|
2007, 2010, 2011/12, 2014/15, 2018/19, 2019/20
|
Локомотив
|
3
|
2002, 2004, 2017/18
|
Рубин
|
2
|
2008, 2009
|
Спартак-Алания
|
1
|
1995
Главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак стал седьмым тренером, которому удалось победить в чемпионате России более одного раза.
По числу трофеев 44-летний специалист сравнялся с Курбаном Бердыевым и Лучано Спаллетти — тренерами, под руководством которых брал золото как игрок. Чаще чемпионами России становились Юрий Семин, Леонид Слуцкий, Валерий Газзаев и Олег Романцев. (Кирилл Бурдаков)
Лидеры по победам в чемпионатах России среди тренеров
|
Тренер
|
Титулы
|
Голы
|
Олег Романцев
|
8
|
1992, 1993, 1994, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001
|
Валерий Газзаев
|
4
|
1995, 2003, 2005, 2006
|
Юрий Семин
|
3
|
2002, 2004, 2017/18
|
Леонид Слуцкий
|
3
|
2012/13, 2013/14, 2015/16
|
Курбан Бердыев
|
2
|
2008, 2009
|
Лучано Спаллетти
|
2
|
2010, 2011/12
|
Сергей Семак
|
2
|
2018/19, 2019/20
|
Георгий Ярцев
|
1
|
1996
|
Дик Адвокат
|
1
|
2007
|
Андре Виллаш-Боаш
|
1
|
2014/15
|
Массимо Каррера
|
1
|
2016/17