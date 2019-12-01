Болельщики «Спартака» в гостевом матче 18-го тура РПЛ против «Зенита» вывесили оскорбительные баннеры в адрес форварда питерцев Артема Дзюбы. Также на секторе москвичей заметен флаг Сан-Марино.

В предыдущем туре фанаты красно-белых оскорбляли воспитанника клуба Дзюбу во время гостевого матча с «Уралом» в Екатеринбурге. За это КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 100 тысяч рублей.

Перед этим матерные кричалки в адрес Дзюбы звучали во время матча Сан-Марино — Россия в отборочном турнире Евро-2020. Скандирования гостевого сектора в Серравалле также приписали поклонникам «Спартака».

Трансляция матча «Зенит» — «Спартак»