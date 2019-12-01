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«Зенит» — «Спартак»: фанаты гостей вывесили оскорбительные баннеры в адрес Дзюбы

20:08
Артем Дзюба против Ильи Кутепова. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Артем Дзюба против Ильи Кутепова. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»

Болельщики «Спартака» в гостевом матче 18-го тура РПЛ против «Зенита» вывесили оскорбительные баннеры в адрес форварда питерцев Артема Дзюбы. Также на секторе москвичей заметен флаг Сан-Марино.

В предыдущем туре фанаты красно-белых оскорбляли воспитанника клуба Дзюбу во время гостевого матча с «Уралом» в Екатеринбурге. За это КДК РФС оштрафовал «Спартак» на 100 тысяч рублей.

Перед этим матерные кричалки в адрес Дзюбы звучали во время матча Сан-Марино — Россия в отборочном турнире Евро-2020. Скандирования гостевого сектора в Серравалле также приписали поклонникам «Спартака».

Трансляция матча «Зенит» — «Спартак»

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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