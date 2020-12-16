Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров предположил, как сложится матч 19-го тура Тинькофф-РПЛ, в котором красно-белые на выезде сыграют с «Зенитом».

— Конечно, «Зенит» будет играть первым номером, — цитирует RT Шмарова. — При этом я не думаю, что петербуржцы станут рисковать и идти вперёд большими силами. Им придётся действовать с оглядкой на собственные ворота, чтобы не прозевать контратаку. Может, «Спартак» окажется чуть посвежее. Но на первый план выйдут эмоции. Как говорил Николай Петрович Старостин, выигрывает не тот, кто больше может, а тот, кто больше хочет.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится сегодня, 16 декабря, начало — в 20.00 по московскому времени.

Трансляция матча «Зенит» — «Спартак»