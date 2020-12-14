«Зенит» при Карасеве в Петербурге: 16 матчей, 12 побед, 0 поражений

Матч 19-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Спартак» будет судить москвич Сергей Карасев. Ему, как арбитру ФИФА, в виде исключения разрешено обслуживать игру между московской и немосковской командами.

Карасев часто обслуживал игры с участием сине-бело-голубых. И, как правило, приносил им удачу: 21 победа и всего три поражения в 33 встречах. В Санкт-Петербурге зенитовцы при нем провели 16 матчей, одержали 12 побед и ни разу не проиграли.

Столичный рефери впервые будет судить гостевую встречу красно-белых с командой не из Москвы. (Александр Бобров)

«Зенит» при судействе Карасева

Дата Соперник Счет 13.08.2008 Терек (д) 3:1 02.08.2009 Сатурн (г) 2:2 13.09.2009 Ростов (д) 2:0 25.04.2010 Терек (д) 0:0 31.07.2010 Рубин (д) 2:0 03.10.2010 Спартак Нч (г) 3:2 24.04.2011 Крылья Советов (д) 3:0 18.09.2011 Рубин (г) 3:2 11.03.2012 Кубань (д) 1:1 22.09.2012 Крылья Советов (г) 2:2 20.10.2012 Кубань (д) 1:0 30.11.2012 Спартак (г) 4:2 31.03.2013 Терек (г) 3:0 02.11.2013 Амкар (д) 1:1 24.03.2014 Крылья Советов (д) 2:1 03.12.2014 Рубин (г) 1:0 07.03.2015 Урал (д) 3:0 12.04.2015 Рубин (д) 1:1 23.05.2015 Амкар (г) 0:1 21.11.2015 Урал (д) 3:0 05.03.2016 Краснодар (г) 0:0 24.04.2016 Ростов (г) 0:3 06.11.2016 Терек (г) 1:2 02.12.2017 Урал (д) 2:1 04.11.2018 Ахмат (д) 1:0 20.04.2019 Краснодар (г) 3:2 28.07.2019 Оренбург (г) 2:0 21.09.2019 Рубин (д) 5:0 19.10.2019 Ростов (д) 6:1 05.07.2020 Краснодар (г) 4:2 22.07.2020 Ростов (г) 2:1 19.09.2020 Урал (г) 1:1 21.11.2020 Ахмат (г) 2:2

Всего: 33 матча, +21=9-3 (69-31)

«Спартак» при судействе Карасева

Дата Соперник Счет 14.01.2010 Динамо (д) 0:1 22.06.2011 Динамо (д) 0:2 28.08.2011 ЦСКА (д) 2:2 25.03.2012 Динамо (г) 3:1 13.05.2012 Локомотив (г) 2:0 11.11.2012 Краснодар (д) 2:0 30.11.2012 Зенит (д) 2:4 16.03.2013 Локомотив (д) 0:0 21.04.2013 ЦСКА (г) 2:2 14.09.2014 Торпедо (д) 3:1 08.05.2016 Динамо (д) 3:0 18.07.2017 Динамо (г) 2:2 13.05.2018 Динамо (д) 0:1 23.09.2018 ЦСКА (г) 1:1 02.12.2018 Локомотив (д) 2:1 19.08.2019 ЦСКА (д) 2:1 29.02.2020 Динамо (г) 2:0 23.08.2020 Локомотив (д) 2:1 13.09.2020 ЦСКА (г) 1:3

Всего: 19 матчей, +9=5-5 (27-27)