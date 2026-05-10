«Зенит» — «Сочи»: Шафеев засчитал гол Ерохина, а был ли фол на вратаре?

На 84-й минуте матча 29-го тура чемпионата России «Зенит» — «Сочи» Александр Ерохин вывел сине-бело-голубых вперед (2:1), а судья Рафаэль Шафеев засчитал его гол.

Сочинцы пытались спорить с арбитром: по всей видимости, они считали, что на их голкипере Александре Дегтеве были нарушены правила в площади ворот, когда он старался дотянуться до мяча и выбить его. Но ни Шафеев, ни его видеоассистенты Сергей Карасев и Сергей Цыганок не обнаружили никаких фолов в действиях хозяев поля — в частности, Нино, который оказался ближе всех к вратарю.

С таким вердиктом судейской бригады следует согласиться: на показанных в трансляции повторах не видно нарушения правил.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

10 мая, 15:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

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