Судья Иванов обошел судью Иванова по числу матчей в РПЛ. Догонит ли он Безбородова?

Сегодняшний матч 29-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Динамо» Мх стал для Сергея Иванова 216-м в РПЛ в роли судьи.

Он обошел Николая Иванова по числу игр в турнире и теперь занимает шестое место в истории, уступая Владиславу Безбородову, Сергею Карасеву, Виталию Мешкову, Алексею Николаеву и Юрию Баскакову.

Для повторения достижения Безбородова ростовчанину нужно провести еще 90 матчей. Возможность для этого есть: 5 июня Иванову исполнится всего лишь 42 года.

При этом нужно учесть, что намного раньше результат Безбородова способен превзойти Карасев. Если 46-летний рефери не завершит летом карьеру, он получит шанс уже в следующем сезоне установить рекорд. Для этого ему необходимо 15 раз отработать судьей в РПЛ.