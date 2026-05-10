«Зенит» — «Сочи»: гости ведут в счете после первого тайма

«Сочи» обыгрывает «Зенит» по итогам первого тайма матча 29-го тура чемпионата России — 1:0.

Гол на 31-й минуте забил нападающий сочинцев Захар Федоров. На 13-й минуте вингер сине-бело-голубых Луис Энрике не смог реализовать пенальти.

Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Зенит» — «Сочи».

Питерцы с 62 очками занимают второе место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» (21 очко) находится на последней, 16-й строчке.

Чемпионат России. Премьер-лига. 29-й тур.

10 мая, 15:00. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

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