«Зенит» имеет самую широкую аудиторию среди российских клубов в социальных медиа (Twitter, Instagram, Facebook и YouTube), информирует пресс-служба сине-бело-голубых. Об этом говорится в ежемесячном отчете компании IQUII Sport.

По ее данным, общее число подписчиков сообществ «Зенита» в четырех соцсетях составляет 3 миллиона.

На втором месте расположился «Спартак» (2,1 миллиона), на третьем — ЦСКА (1,7), на четвертом — «Локомотив» (757,4 тыс), на пятом — «Краснодар» (636,4 тыс).



Кроме того, YouTube-канал «Зенита» расположился на 16-м месте среди клубных каналов Европы (536 тысяч), опережая «Эвертон» (399) и «Марсель» (383).

Общая аудитория клуба с учетом всех социальных сетей (помимо вышеназванных это ВКонтакте, «Одноклассники», Telegram, TikTok, англоязычный и испаноязычный Twitter-аккаунты, Weibo) составляет около 4,6 миллионов.