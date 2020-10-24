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«Зенит» — «Рубин»: видеотрансляция матча чемпионата России

14:30
«Зенит» — «Рубин». Фото ФК «Зенит»
«Зенит» — «Рубин». Фото ФК «Зенит»
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В субботу, 24 октября, состоится матч 12-го тура Тинькофф-Чемпионата России, в котором «Зенит» на своем поле примет «Рубин». Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.

Следить за матчем «Зенит» — «Рубин» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Зенит» — «Рубин»

Зенит — Рубин

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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