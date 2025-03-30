«Зенит» — «Рубин»: смотреть трансляцию матча РПЛ онлайн

«Зенит» на своем поле примет «Рубин» в 22-м туре РПЛ в воскресенье, 30 марта. Игра состоится на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры. Ключевые событиями встречи «Зенит» — «Рубин» будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ» и сайт matchtv.ru. Также игры из эфира федерального канала доступны на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне ретрансляции) по платной подписке.

По итогам 21-го тура премьер-лиги сине-бело-голубые набрали 43 очка и занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. Команда Рашида Рахимова с 32 баллами идет на седьмой строчке чемпионата России.

Чемпионат России. Премьер-лига. 22-й тур.

30 марта 2025, 19:30. Газпром Арена (Санкт-Петербург)

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