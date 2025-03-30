«Ахмат» — «Спартак: ничья после первого тайма

«Ахмат» и «Спартак» не сумели открыть счет в первом тайме матча 22-го тура РПЛ — 0:0.

Защитники грозненцев Надер Гандри и Турпал-Али Ибишев получили по одной желтой карточке.