Карасев ошибочно зафиксировал фол Брахими и тоже ошибочно не удалил его

На 22-й минуте матча 22-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Факел» (5:0) судья Сергей Карасев последовательно совершил две ошибки. Сначала он решил, что Мохамед Брахими с нарушением правил остановил Дэвида Мозеса Кобнана, а затем наказал воронежца предупреждением, а не удалением.

Эпизод с нарушением Мохамеда Брахими. Фото Скриншот трансляции

Рефери находился далеко от места событий, но обзор ему никто не перекрывал. Однако, возможно, решения он принимал с помощью одного из ассистентов или резервного.

Как бы то ни было, он зря зафиксировал фол Брахими. А уже если он определил, что тот с нарушением остановил краснодарца, следовало показать не желтую, а красную карточку. Потому что тогда можно было говорить о лишении нападающего явной возможности забить гол.