«Зенит» — «Рубин»: перед матчем состоялась минута молчания в память о Фернандо Риксене
19:10
Перед матчем 10-го тура чемпионата России «Зенит» — «Рубин» состоялась минута молчания в память о бывшем полузащитнике хозяев Фернандо Риксене. В составе питерцев Риксен выиграл чемпионат России-2007 и стал обладателем Кубка УЕФА-2008
Выступавший также за «Рейнджерс» и АЗ Риксен 18 сентября скончался на 44-м году жизни после продолжительной болезни.
«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Рубин».
Минута молчания в память о Фернандо Риксене. pic.twitter.com/1UbVKrh2PX— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) September 21, 2019
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