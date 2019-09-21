Перед матчем 10-го тура чемпионата России «Зенит» — «Рубин» состоялась минута молчания в память о бывшем полузащитнике хозяев Фернандо Риксене. В составе питерцев Риксен выиграл чемпионат России-2007 и стал обладателем Кубка УЕФА-2008

Выступавший также за «Рейнджерс» и АЗ Риксен 18 сентября скончался на 44-м году жизни после продолжительной болезни.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Рубин».