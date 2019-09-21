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«Зенит» — «Рубин»: перед матчем состоялась минута молчания в память о Фернандо Риксене

19:10
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Перед матчем 10-го тура чемпионата России «Зенит» — «Рубин» состоялась минута молчания в память о бывшем полузащитнике хозяев Фернандо Риксене. В составе питерцев Риксен выиграл чемпионат России-2007 и стал обладателем Кубка УЕФА-2008

Выступавший также за «Рейнджерс» и АЗ Риксен 18 сентября скончался на 44-м году жизни после продолжительной болезни.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Рубин».

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 10-й тур. ЦСКА — «Краснодар» и другие матчи




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