Мостовой предложил «Факелу» назначить новым главным тренером Абаскаля

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на уход Дмитрия Пятибратова с поста главного тренера «Факела».

«Это футбольная жизнь, нет результата — уходи. Ну, пригласите в «Факел» Абаскаля! Если кто-то безумный есть, то кто-нибудь свяжется. Я уже ничему не удивляюсь», — сказал Мостовой «СЭ».

Пятибратов во второй раз в карьере возглавил воронежцев в августе 2024 года. С того момента команда провела 23 матча, одержала три победы, семь раз сыграла вничью и уступила в 13 встречах.

После 22 матчей «Факел» с 14 очками занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

(Александр Абустин)