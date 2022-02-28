«Зенит» — «Рубин»: Мусаев получил красную карточку во втором тайме

Полузащитник «Рубина» Леон Мусаев был удален с поля на 78-й минуте матча 19-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита».

По ходу встречи он получил два предупреждения. Вторую желтую карточку он получил за то, что дернул соперника за футболку в центре поля.

Напомним, что в свое время Мусаев перешел в «Рубин» именно из «Зенита».