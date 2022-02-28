«Зенит» — «Рубин»: Мусаев получил красную карточку во втором тайме
Полузащитник «Рубина» Леон Мусаев был удален с поля на 78-й минуте матча 19-го тура Тинькофф чемпионата России против «Зенита».
По ходу встречи он получил два предупреждения. Вторую желтую карточку он получил за то, что дернул соперника за футболку в центре поля.
Напомним, что в свое время Мусаев перешел в «Рубин» именно из «Зенита».
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|26.02
|14:00
|
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|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
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|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
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|
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|28.02
|19:00
|
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|- : -
|31.05
|00:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
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