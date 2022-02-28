«Зенит» — «Рубин»: Лисакович оформил дубль после ошибки Одоевского

Нападающий «Рубина» Виталий Лисакович отличился в матче 19-го тура Тинькофф чемпионата России. Он оформил дубль во втором тайме и сравнял счет — 2:2.

Лисакович вошел с мячом в штрафную и нанес удар с острого угла. Голкипер питерцев Даниил Одоевский допустил ошибку, пропустив мяч между ног.

Отметим, что Лисакович проводит дебютный мяч за казанцев.