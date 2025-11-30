«Зенит» — «Рубин»: онлайн-трансляция матча РПЛ

«Зенит» и «Рубин» встретятся в матче 17-го тура чемпионата России

«Зенит» и «Рубин» встретятся в матче 17-го тура чемпионата России в воскресенье, 30 ноября. Игра пройдет на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи петербуржцев и казанцев. Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Зенит» — «Рубин» можно также в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире игру покажут каналы «Матч ТВ» и «Матч Премьер» и сайт matchtv.ru, а вместе с ними — онлайн-платформы «Кинопоиск» и «Okko» в окне ретрансляции федерального телеэфира.

В 16 турах РПЛ «Зенит» набрал 33 очка, «Рубин» — 23 очка. Встреча команд в первом круге завершилась со счетом 2:2.