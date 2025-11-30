«Краснодар» разгромил «Крылья Советов», Сперцян сделал дубль

«Краснодар» на своем поле обыграл «Крылья Советов» в матче 17-го тура РПЛ — 5:0.

Счет на 21-й минуте встречи открыл Дуглас Аугусто дальним ударом из-за штрафной. На 40-й минуте преимущество удвоил Эдуард Сперцян с передачи Виктора Са, на 53-й минуте он же реализовал пенальти в ворота самарцев после нарушения правил защитником «Крыльев Советов» Сергеем Печениным.

Четвертый гол на 61-й минуте встречи забил Джон Кордоба, став лучшим бомбардиром в истории клуба, пятый гол на счету Витора Тормены (90-я).

«Краснодар» набрал 37 очков и лидирует в турнирной таблице чемпионата России, опережая ЦСКА на одно очко перед матчем в следующем туре.

«Крылья Советов» с 17 очками — на 11-й строчке. В 18-м туре самарцы на выезде сыграют с «Балтикой».

«СЭ» вел текстовую онлайн-трансляцию матча.