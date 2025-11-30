«Краснодар» — «Крылья Советов»: видео голов матча РПЛ

«Краснодар» обыграл «Крылья Советов» в матче 17-го тура РПЛ — 5:0.

Встреча прошла на «Ozon Арене» в Краснодаре.

У «быков» дубль оформил Эдуард Сперцян, также по голу забили Дуглас Аугусто, Джон Кордоба и Витор Тормена.

21-я минута. Дуглас Аугусто — 1:0

40-я минута. Эдуард Сперцян — 2:0

53-я минута. Эдуард Сперцян — 3:0, пенальти

61-я минута. Джон Кордоба — 4:0

90-я минута. Витор Тормена — 5:0