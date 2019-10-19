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«Зенит» — «Ростов»: стартовые составы команд

17:44
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В матче 13-го тура чемпионата России «Зенит» сыграет с «Ростовом». Стали известны стартовые составы команд.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Иванович, Ракицкий, Караваев, Барриос, Оздоев, Шатов, Дриусси, Дзюба, Азмун.

Запасные: Лунев, Васютин, Смольников, Прохин, Осорио, Жирков, Ерохин, Сутормин, Кузяев, Мак, Краневиттер.

«Ростов: Бабурин, Козлов, Чернов, Чистяков, Байрамян, Хаджикадунич, Номранн, Еременко, Попов, Ионов, Шомуродов.

Запасные: Песьяков, Фролкин, Логашов, Маляров, Вилюш, Ведерников, Глебов, Зайнутдинов, Саплинов, Прошляков, Долгов, Сигурдарсон.

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 13-й тур. «Зенит» — «Ростов» и другие матчи




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