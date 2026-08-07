Полузащитник «Спартака» Зобнин рассказал, как проходит адаптация нападающего Даку

Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин на пресс-конференции перед матчем 3-го тура РПЛ с «Краснодаром» рассказал о том, как в команде встретили нападающего Мирлинда Даку.

— Как влился Даку?

— Только знакомимся. Нужно время на адаптацию. Нужно познакомиться с требованиями, клубом, руководством, командой. Чем раньше он адаптируется, тем будет лучше для всех. Поздоровались, поприветствовали друг друга.

— Что с реакцией болельщиков на Даку?

— Мне важно, чтобы футболисты выкладывались на поле. Если это будет происходить, остальное для меня не важно.

«Спартак» объявил о подписании 28-летнего форварда 6 августа. Контракт нападающего с московским клубом рассчитан на три года. С лета 2023 года Даку выступал за «Рубин», забил за казанский клуб 38 голов и отдал 13 результативных передач.

«Спартак» с 6 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» (6 очков) по разнице мячей. 9 августа в 3-м туре красно-белые сыграют с «Краснодаром», который с 6 очками находится на третьем месте.