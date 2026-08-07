Капитан «Спартака» Зобнин о матче с «Краснодаром»: «Играем дома при своих болельщиках и хотим победить»

Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин на пресс-конференции поделился ожиданиями от матча с «Краснодаром» в 3-м туре РПЛ.

— Видна позитивная атмосфера в команде, но матч у вас непростой.

— Нас ждет очень серьезный матч. «Краснодар» — крепкий и организованный соперник. У нас в команде отличная атмосфера, мы рады приветствовать Даку. Готовимся к игре, все без травм. Всегда, когда приезжает серьезная команда, шансы — 50 на 50. Мы играем дома, при своих болельщиках. Хотим победить!

«Спартак» с 6 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» (6 очков) по разнице мячей. 9 августа в 3-м туре красно-белые сыграют с «Краснодаром», который с 6 очками находится на третьем месте.