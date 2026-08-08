Турецкие журналисты рассказали, что «Галатасарай» ждет ответа по Батракову до вечера субботы

«Галатасарай» рассчитывает получить ответ от «Локомотива» по поводу трансфера полузащитника Алексея Батракова уже в ближайшее время, сообщили турецкие журналисты в подкасте на канале 343 в Х.

По словам журналиста Ибрагима Сетена, турецкий клуб очень активно работает над переходом 21-летнего футболиста и способен решить проблему с шенгенской визой, которая может понадобиться для выступления в Лиге чемпионов. Он отметил, что «Галатасарай» направил «Локомотиву» письмо о заинтересованности в Батракове и ожидает ответа. Кроме того, турецкая сторона рассчитывает получить новости по самому трансферу уже до вечера субботы.

Сетен и еще один журналист Ягыз Сабунджуоглу утверждают, что «Галатасарай» предложил железнодорожникам около 20 миллионов евро за Батракова. При этом, по информации Сетена, московский клуб хочет получить за игрока 30 миллионов евро.

Батраков играет за главную команду железнодорожников с января 2024 года. Его контракт с московским клубом рассчитан до 30 июня 2029-го.