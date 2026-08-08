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8 августа, 22:20
ЦСКА и «Ростов» сыграли вничью: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 3-го тура чемпионата России.
В следующем туре ЦСКА 15 августа примет «Факел», а «Ростов» в этот день дома встретится с «Рубином».
ЦСКА набрал пять очков и занимает шестое место в турнирной таблице. У «Ростова» — четыре очка и седьмая позиция.
ЦСКА и «Ростов» в Москве сыграли вничью
90+4-я минута. Вот и все! Матч окончен! Футболисты ЦСКА в домашнем матче третьего тура РПЛ не сумели победить «Ростов» — 0:0. В первом тайме, действительно, интереснее смотрелись красно-синие, но после перерыва южане добавили в движении и уже они были ближе к успеху. В целом исход закономерен.
90+3-я минута. Удар на технику нанес Шанталий с метров 20-ти, однако в створ не попал.
88-я минута. Кисляк исполнил штрафной удар — попал в стенку, составленную из футболистов своей команды. Бывает и такое.
86-я минута. На подступах чужой штрафной сбит Фиров. Прямой ногой на соперника шел Мелехин.
85-я минута. У Поповича при попытке войти в чужую штрафную не получился обыгрыш. Нестандартные действия не увенчались успехом.
84-я минута. Небольшое повреждение было у Гайича. Но он игру продолжает, пусть и хромает.
83-я минута. Теперь отметим чистую игру в отборе Данилова. Это один из лучших игроков матча.
82-я минута. Падение Алвеса на чужой половине поля осталось без свистка судьи. Казалось, что толчок в спину все-таки был.
79-я минута. 129 на 128 — у южан сейчас преимущество по проведенным атакам. А по ударам гости ведут — 9:8.
77-я минута. Миронов получил желтую карточку за разговоры. Ранее рефери зафиксировал фол на Кисляке.
76-я минута. Удару Фирова головой из штрафной не хватило точности. Не так опасно, как у гостей, но уже кое-что.
74-я минута. Ростовчане после перерыва выглядят поинтереснее. Возможно, Альбе стоит освежить игру заменами.
73-я минута. Опасно! Комаров при входе в штрафную пробил в дальний угол — рикошет от Данилова. ЦСКА повезло, что мяч не полетел в створ.
72-я минута. Фиров на себе заработал фол почти что в центре поля. Стык с Комаровым был.
70-я минута. Роналдо бил внешней стороной стопы из штрафной — Тороп сыграл надежно.
69-я минута. Алвес разрядил обстановку в собственной штрафной после аута — обычный вынос за боковую.
66-я минута. Игдисамов провел двойную замену. Баринов и Обляков ушли, время освежить центр поля.
64-я минута. Момент у ворот ЦСКА. Комаров закручивал мяч в дальний угол — Тороп парировал. Он же, Комаров, бил и в завершении второй волны атаки — голкипер ЦСКА снова выручил.
62-я минута. Попытка ЦСКА прорваться по центру, однако тут у гостей действует коллективная подстраховка. Баринов остался не у дел.
60-я минута. Хорошая по задумке подача Кругового, но не по исполнению. Защита гостей по-прежнему не ошибается.
54-я минута. Глебов пытался вырезать мяч в дальний угол — немного неточно. Повезло Ятимову, что никто не замкул.
52-я минута. Рейс с левого полуфланга сделал подачу в центр штрафной — Лангович на высоте.
51-я минута. Кучаев бил чуть ли не от лицевой — естественно, защитники преградили путь мячу.
50-я минута. Атака ЦСКА была доведена до удара Гайича — Олусегун заблокировал. Аут заработан армейцами.
49-я минута. Удару Мелехина издали не хватило точности. Но стремление забить всегда похвально.
48-я минута. Роналдо выводил Комарова на ударную позицию. Защитники ЦСКА сыграли расторопнее и мяч отобрали.
ЦСКА и «Ростов» в первом тайме счет не открыли
45+1-я минута. 0:0 — итог первой половины игры. ЦСКА поопаснее впереди, но недостаточно для гола. Посмотрим, что будет после перерыва.
45-я минута. Игра возобновилась. Ятимов в игре. Более того, голкипер парировал мяч после удара Гонду с острого угла.
44-я минута. Ятимов получил повреждение. Он держится за заднюю поверхность бедра. Видимо, это последствие стыка с Лусиано.
42-я минута. Ногейра бдительно сыграл в обороне, сорвав, возможно, опасный выход на свои ворота.
38-я минута. Попытка Миронова сделать острый проникающий пас — адресата нет. Удар от ворот выполнит Тороп.
37-я минута. После стандарта южан хозяева организовали контратаку — также неудачно. Глебов отдал неточный пас.
33-я минута. Гайич справа выполнял подачу в центр штрафной — ничего нового для высокорослой защиты южан.
32-я минута. Удар издали в исполнении Данилова — весьма опасно. Едва а правый от себя угол не попал. Это был выстрел с метров 30.
31-я минута. Удар Сако с подбора, уже после стандарта, — Жоао Виктор спешно вынес мяч из штрафной.
30-я минута. Сулейманову досталось на бровке в борьбе с Даниловым. Форвард сохранил мяч для своей команды, аут будет.
29-я минута. Еще один удар в створ от Кисляка низом — Ятимов надежен. Но не самый сильный удар, да и почти по центру.
27-я минута. В частности, сейчас Кучаев от греха подальше вынес мяч из собственной штрафной.
24-я минута. Следом на бровке по ноге получил Глебов. Право на очередной стандарт заработал ЦСКА.
23-я минута. Ятимов показал реакцию, парировав летевший в створ мяч. Кисляк приложился с метров 25-ти.
21-я минута. Тороп закинул мяч далеко вперед — там тот самый Гонду навязал борьбу Ланговичу и заработал право на аут.
19-я минута. Снова старался Гонду. Зацепился за мяч впереди, пытался выйти на ударную позицию, но далеко от себя отпустил мяч.
17-я минута. У Гонду в чужой штрафной прошел прострел, а Глебову не удалось как следует обработать мяч. Кирилл ударил пяткой — Сако заблокировал.
15-я минута. Креативили росточане. До удара Миронова дошла атака, есть удар со средней дистанции — Тороп поймал.
14-я минута. Тороп, оказавшись под давлением соперника, сделал аккуратный и точный пас на Рейса.
12-я минута. Кучаев слева далеко вбросил аут — было падение Сулейманова в чужой штрафной. Свисток рефери молчит.
10-я минута. Гонду впереди достаточно далеко протащил мяч, но должной поддержки не получил от партнеров.
8-я минута. Круговой едва не замкнул дальнюю штангу — Лангович помешал. Очередной стандарт заработан, тем не менее.
7-я минута. ВАР не включился, пенальти нет. Матч продолжается. ЦСКА устремился в атаку.
6-я минута. Сако утверждает, что было касание руки в штрафной площади ЦСКА. Если и был криминал после углового, то ВАР включится.
6-я минута. Кучаев то ли бил, то ли навешивал на дальнюю штангу — Кисляк заблокировал. Угловой заработали гости.
5-я минута. В дебюте матча отмечаем желание Лусиано Гонду. Соскучился он, видимо, по голам.
4-я минута. Перепас в чужой штрафной в исполнении футболистов ЦСКА. Чересчур мелко — обороняющиеся снова отбились.
3-я минута. Сако, кстати, карточку все-таки показали. А теперь против Гонду сфолил в воздухе Мусаев.
3-я минута. Обляков забросил мяч в чужую штрафную — ростовские защитники без проблем отбились.
2-я минута. На чужой половине поле при попытке зацепиться за верховой мяч пострадал Лусиано. Сако локтем попал в висок армейцу.
Матч ЦСКА и «Ростова» начался
1-я минута. Поехали! Встреча на «ВЭБ Арене» стартовала. С центра поля мяч в игру ввели футболисты ростовской команды.
Стартовый состав «Ростова» на матч в Москве
Стартовый состав: Ятимов, Сако, Мелехин, Ногейра, Лангович, Миронов, Комаров, Мухин, Кучаев, Роналдо, Сулейманов.
Запасные: Голиков, Петров, Семенчук, Прохин, Мадрахимов, Михайлов, Шанталий, Жбанов, Азнауров, Олусегун, Титов, Шамонин.
Стартовый состав ЦСКА на матч с «Ростовом»
Стартовый состав: Тороп, Рейс, Жоао Виктор, Данилов, Гайич, Круговой, Баринов, Обляков, Кисляк, Глебов, Лусиано Гонду.
Запасные: Бориско, Бесаев, Бандикян, Лукин, Абдулкадыров, Мойзес, Козлов, Кармо, Попович, Алвес, Фиров, Мусаев.
ЦСКА — «Ростов»: потери
У московской команды по-прежнему восстанавливается вратарь Игорь Акинфеев. У ростовчан травмированы защитник Дмитрий Чистяков и нападающий Егор Голенков.
ЦСКА — «Ростов»: личные встречи
ЦСКА не побеждает «Ростов» в чемпионате России с 3 декабря 2023-го. Речь о матче в снегопад, где красно-синие выиграли со счетом 2:0. В перерыве той встречи Даниил Уткин дал памятное интервью со снегом на голове. С тех пор южане москвичам в РПЛ не уступают — две победы при двух ничьих. В прошлом сезоне «Ростов» выиграл на своем поле со счетом 1:0, а в Москве соперники обменялись голами (1:1).
Где смотреть трансляцию матча ЦСКА — «Ростов»
Игру московской и ростовской команд в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.
Дата, место и время начала матча ЦСКА — «Ростов»
Матч команд Дмитрия Игдисамова и Джонатана Альбы состоится в субботу, 8 августа, в Москве на «ВЭБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.
В субботу, 8 августа, ЦСКА дома сыграет с «Ростовом» в третьем туре премьер-лиги.
Московский и ростовский клуб на старте чемпионата играют зрелищно — и сами забивают, и дают отличаться соперникам. У команды Дмитрия Игдисамова была волевая победа над «Балтикой» (2:1) и ничья с «Крыльями Советов» (1:1). Команда Джонатана Альбы в большинстве уступила «Оренбургу» (1:2), затем победила «Родину» (4:2).
Также ЦСКА и «Ростов» в середине недели успешно провели матчи первого тура пути РПЛ FONBET Кубка России. Красно-синие в дерби победили «Локомотив» (1:1, 5:4 — по пенальти), а ростовчане на выезде разгромили «Акрон» (4:0).
«СЭ» будет подробно следить за игрой ЦСКА — «Ростов». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
10
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
11
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
12
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|
15
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
16
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Педро
Зенит
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0