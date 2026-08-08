ЦСКА и «Ростов» сыграли вничью: онлайн-трансляция матча РПЛ

В субботу, 8 августа, ЦСКА дома сыграет с «Ростовом» в третьем туре премьер-лиги.

Московский и ростовский клуб на старте чемпионата играют зрелищно — и сами забивают, и дают отличаться соперникам. У команды Дмитрия Игдисамова была волевая победа над «Балтикой» (2:1) и ничья с «Крыльями Советов» (1:1). Команда Джонатана Альбы в большинстве уступила «Оренбургу» (1:2), затем победила «Родину» (4:2).

Также ЦСКА и «Ростов» в середине недели успешно провели матчи первого тура пути РПЛ FONBET Кубка России. Красно-синие в дерби победили «Локомотив» (1:1, 5:4 — по пенальти), а ростовчане на выезде разгромили «Акрон» (4:0).

«СЭ» будет подробно следить за игрой ЦСКА — «Ростов». Присоединяйтесь!