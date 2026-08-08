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8 августа, 22:20

ЦСКА и «Ростов» сыграли вничью: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 3-го тура чемпионата России.

Новое Ранее
8 августа, 22:23

Спасибо за внимание и до встречи на футболе!

8 августа, 22:22

В следующем туре ЦСКА 15 августа примет «Факел», а «Ростов» в этот день дома встретится с «Рубином».

8 августа, 22:22

ЦСКА набрал пять очков и занимает шестое место в турнирной таблице. У «Ростова» — четыре очка и седьмая позиция.

8 августа, 22:22

ЦСКА и «Ростов» в Москве сыграли вничью

90+4-я минута. Вот и все! Матч окончен! Футболисты ЦСКА в домашнем матче третьего тура РПЛ не сумели победить «Ростов» — 0:0. В первом тайме, действительно, интереснее смотрелись красно-синие, но после перерыва южане добавили в движении и уже они были ближе к успеху. В целом исход закономерен.

8 августа, 22:21

90+3-я минута. Удар на технику нанес Шанталий с метров 20-ти, однако в створ не попал.

8 августа, 22:20

ЦСКА и «Ростов» не открыли счет в матче 3-го тура чемпионата России.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.
08 августа, 20:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
0:0
Ростов

8 августа, 22:19

90+1-я минута. Три минуты добавлено ко второму тайму.

8 августа, 22:18

90-я минута. Рейс за сруб Михайлова получил предупреждение. Это грубо!

8 августа, 22:17

89-я минута. Прохин вышел на поле вместо Миронова.

8 августа, 22:16

88-я минута. Кисляк исполнил штрафной удар — попал в стенку, составленную из футболистов своей команды. Бывает и такое.

8 августа, 22:15

86-я минута. На подступах чужой штрафной сбит Фиров. Прямой ногой на соперника шел Мелехин.

8 августа, 22:13

85-я минута. У Поповича при попытке войти в чужую штрафную не получился обыгрыш. Нестандартные действия не увенчались успехом.

8 августа, 22:12

84-я минута. Небольшое повреждение было у Гайича. Но он игру продолжает, пусть и хромает.

8 августа, 22:11

83-я минута. Теперь отметим чистую игру в отборе Данилова. Это один из лучших игроков матча.

8 августа, 22:10

82-я минута. Падение Алвеса на чужой половине поля осталось без свистка судьи. Казалось, что толчок в спину все-таки был.

8 августа, 22:09

80-я минута. Попович не поверил в пас от Фирова и даже не стал ускоряться.

8 августа, 22:07

79-я минута. 129 на 128 — у южан сейчас преимущество по проведенным атакам. А по ударам гости ведут — 9:8.

8 августа, 22:05

77-я минута. Миронов получил желтую карточку за разговоры. Ранее рефери зафиксировал фол на Кисляке.

8 августа, 22:04

76-я минута. Удару Фирова головой из штрафной не хватило точности. Не так опасно, как у гостей, но уже кое-что.

8 августа, 22:03

74-я минута. Ростовчане после перерыва выглядят поинтереснее. Возможно, Альбе стоит освежить игру заменами.

8 августа, 22:03

73-я минута. Опасно! Комаров при входе в штрафную пробил в дальний угол — рикошет от Данилова. ЦСКА повезло, что мяч не полетел в створ.

8 августа, 22:01

72-я минута. Фиров на себе заработал фол почти что в центре поля. Стык с Комаровым был.

8 августа, 21:59

70-я минута. Роналдо бил внешней стороной стопы из штрафной — Тороп сыграл надежно.

8 августа, 21:57

69-я минута. Алвес разрядил обстановку в собственной штрафной после аута — обычный вынос за боковую.

8 августа, 21:55

67-я минута. Еще и Фиров появился на поле. Круговой игру покинул.

8 августа, 21:54

66-я минута. Игдисамов провел двойную замену. Баринов и Обляков ушли, время освежить центр поля.

8 августа, 21:53

64-я минута. Момент у ворот ЦСКА. Комаров закручивал мяч в дальний угол — Тороп парировал. Он же, Комаров, бил и в завершении второй волны атаки — голкипер ЦСКА снова выручил.

8 августа, 21:52

62-я минута. Попытка ЦСКА прорваться по центру, однако тут у гостей действует коллективная подстраховка. Баринов остался не у дел.

8 августа, 21:50

60-я минута. Хорошая по задумке подача Кругового, но не по исполнению. Защита гостей по-прежнему не ошибается.

8 августа, 21:47

58-я минута. На левой бровке по ногам получил Глебов. Тут же его и Гонду заменини.

8 августа, 21:45

57-я минута. Удар по центру со средней дистанции выполнил Обляков — выше ворот.

8 августа, 21:45

56-я минута. Попович и Мусаев готовятся к выходу на замену у ЦСКА.

8 августа, 21:42

54-я минута. Глебов пытался вырезать мяч в дальний угол — немного неточно. Повезло Ятимову, что никто не замкул.

8 августа, 21:40

52-я минута. Рейс с левого полуфланга сделал подачу в центр штрафной — Лангович на высоте.

8 августа, 21:39

51-я минута. Кучаев бил чуть ли не от лицевой — естественно, защитники преградили путь мячу.

8 августа, 21:38

50-я минута. Атака ЦСКА была доведена до удара Гайича — Олусегун заблокировал. Аут заработан армейцами.

8 августа, 21:37

49-я минута. Удару Мелехина издали не хватило точности. Но стремление забить всегда похвально.

8 августа, 21:36

48-я минута. Роналдо выводил Комарова на ударную позицию. Защитники ЦСКА сыграли расторопнее и мяч отобрали.

8 августа, 21:34

46-я минута. Возобновился матч в Москве. С мячом футболисты ЦСКА. Мы продолжаем!

8 августа, 21:33

46-я минута. Олусегун вышел на второй тайм. Игру покинул Мухин.

8 августа, 21:18

ЦСКА и «Ростов» в первом тайме счет не открыли

45+1-я минута. 0:0 — итог первой половины игры. ЦСКА поопаснее впереди, но недостаточно для гола. Посмотрим, что будет после перерыва.

8 августа, 21:16

45-я минута. Игра возобновилась. Ятимов в игре. Более того, голкипер парировал мяч после удара Гонду с острого угла.

8 августа, 21:15

44-я минута. Ятимов получил повреждение. Он держится за заднюю поверхность бедра. Видимо, это последствие стыка с Лусиано.

8 августа, 21:14

42-я минута. Ногейра бдительно сыграл в обороне, сорвав, возможно, опасный выход на свои ворота.

8 августа, 21:13

41-я минута. Тороп уверенно сыграл на выходе, опередив на мяче Сулейманова.

8 августа, 21:11

40-я минута. Ростовчане дорожат мячом на своей половине поля.

8 августа, 21:09

38-я минута. Попытка Миронова сделать острый проникающий пас — адресата нет. Удар от ворот выполнит Тороп.

8 августа, 21:08

37-я минута. После стандарта южан хозяева организовали контратаку — также неудачно. Глебов отдал неточный пас.

8 августа, 21:07

36-я минута. Мяч попал в руку Рейсу на его половине поля. Метров 30 до ворот.

8 августа, 21:06

35-я минута. Фол на Глебове почти что в центре поля. Сулейманову также досталось.

8 августа, 21:05

33-я минута. Гайич справа выполнял подачу в центр штрафной — ничего нового для высокорослой защиты южан.

8 августа, 21:03

32-я минута. Удар издали в исполнении Данилова — весьма опасно. Едва а правый от себя угол не попал. Это был выстрел с метров 30.

8 августа, 21:03

31-я минута. Удар Сако с подбора, уже после стандарта, — Жоао Виктор спешно вынес мяч из штрафной.

8 августа, 21:02

30-я минута. Сулейманову досталось на бровке в борьбе с Даниловым. Форвард сохранил мяч для своей команды, аут будет.

8 августа, 21:01

29-я минута. Еще один удар в створ от Кисляка низом — Ятимов надежен. Но не самый сильный удар, да и почти по центру.

8 августа, 20:59

27-я минута. В частности, сейчас Кучаев от греха подальше вынес мяч из собственной штрафной.

8 августа, 20:58

26-я минута. Пока что стандарты красно-синих для южан откровением не являются.

8 августа, 20:55

24-я минута. Следом на бровке по ноге получил Глебов. Право на очередной стандарт заработал ЦСКА.

8 августа, 20:54

23-я минута. Ятимов показал реакцию, парировав летевший в створ мяч. Кисляк приложился с метров 25-ти.

8 августа, 20:53

21-я минута. Тороп закинул мяч далеко вперед — там тот самый Гонду навязал борьбу Ланговичу и заработал право на аут.

8 августа, 20:52

19-я минута. Снова старался Гонду. Зацепился за мяч впереди, пытался выйти на ударную позицию, но далеко от себя отпустил мяч.

8 августа, 20:49

17-я минута. У Гонду в чужой штрафной прошел прострел, а Глебову не удалось как следует обработать мяч. Кирилл ударил пяткой — Сако заблокировал.

8 августа, 20:47

15-я минута. Креативили росточане. До удара Миронова дошла атака, есть удар со средней дистанции — Тороп поймал.

8 августа, 20:46

14-я минута. Тороп, оказавшись под давлением соперника, сделал аккуратный и точный пас на Рейса.

8 августа, 20:43

12-я минута. Кучаев слева далеко вбросил аут — было падение Сулейманова в чужой штрафной. Свисток рефери молчит.

8 августа, 20:42

10-я минута. Гонду впереди достаточно далеко протащил мяч, но должной поддержки не получил от партнеров.

8 августа, 20:40

8-я минута. Круговой едва не замкнул дальнюю штангу — Лангович помешал. Очередной стандарт заработан, тем не менее.

8 августа, 20:39

7-я минута. ВАР не включился, пенальти нет. Матч продолжается. ЦСКА устремился в атаку.

8 августа, 20:38

6-я минута. Сако утверждает, что было касание руки в штрафной площади ЦСКА. Если и был криминал после углового, то ВАР включится.

8 августа, 20:37

6-я минута. Кучаев то ли бил, то ли навешивал на дальнюю штангу — Кисляк заблокировал. Угловой заработали гости.

8 августа, 20:36

5-я минута. В дебюте матча отмечаем желание Лусиано Гонду. Соскучился он, видимо, по голам.

8 августа, 20:36

4-я минута. Перепас в чужой штрафной в исполнении футболистов ЦСКА. Чересчур мелко — обороняющиеся снова отбились.

8 августа, 20:35

3-я минута. Сако, кстати, карточку все-таки показали. А теперь против Гонду сфолил в воздухе Мусаев.

8 августа, 20:34

3-я минута. Обляков забросил мяч в чужую штрафную — ростовские защитники без проблем отбились.

8 августа, 20:33

2-я минута. На чужой половине поле при попытке зацепиться за верховой мяч пострадал Лусиано. Сако локтем попал в висок армейцу.

8 августа, 20:33

Матч ЦСКА и «Ростова» начался

1-я минута. Поехали! Встреча на «ВЭБ Арене» стартовала. С центра поля мяч в игру ввели футболисты ростовской команды.

8 августа, 20:30

Футболисты выходят на поле. Через несколько минут прозвучит стартовый свисток.

8 августа, 19:12

Стартовый состав «Ростова» на матч в Москве

Стартовый состав: Ятимов, Сако, Мелехин, Ногейра, Лангович, Миронов, Комаров, Мухин, Кучаев, Роналдо, Сулейманов.

Запасные: Голиков, Петров, Семенчук, Прохин, Мадрахимов, Михайлов, Шанталий, Жбанов, Азнауров, Олусегун, Титов, Шамонин.

8 августа, 19:11

Стартовый состав ЦСКА на матч с «Ростовом»

Стартовый состав: Тороп, Рейс, Жоао Виктор, Данилов, Гайич, Круговой, Баринов, Обляков, Кисляк, Глебов, Лусиано Гонду.

Запасные: Бориско, Бесаев, Бандикян, Лукин, Абдулкадыров, Мойзес, Козлов, Кармо, Попович, Алвес, Фиров, Мусаев.

8 августа, 09:40

ЦСКА — «Ростов»: потери

У московской команды по-прежнему восстанавливается вратарь Игорь Акинфеев. У ростовчан травмированы защитник Дмитрий Чистяков и нападающий Егор Голенков.

8 августа, 09:30

ЦСКА — «Ростов»: личные встречи

ЦСКА не побеждает «Ростов» в чемпионате России с 3 декабря 2023-го. Речь о матче в снегопад, где красно-синие выиграли со счетом 2:0. В перерыве той встречи Даниил Уткин дал памятное интервью со снегом на голове. С тех пор южане москвичам в РПЛ не уступают — две победы при двух ничьих. В прошлом сезоне «Ростов» выиграл на своем поле со счетом 1:0, а в Москве соперники обменялись голами (1:1).

8 августа, 09:20

Где смотреть трансляцию матча ЦСКА — «Ростов»

Игру московской и ростовской команд в прямом эфире покажет федеральный канал «Матч ТВ». «СЭ» проведет текстовую трансляцию игры.

8 августа, 09:10

Дата, место и время начала матча ЦСКА — «Ростов»

Матч команд Дмитрия Игдисамова и Джонатана Альбы состоится в субботу, 8 августа, в Москве на «ВЭБ Арене». Стартовый свисток прозвучит в 20.30 по московскому времени.

8 августа, 09:00

В субботу, 8 августа, ЦСКА дома сыграет с «Ростовом» в третьем туре премьер-лиги.

Московский и ростовский клуб на старте чемпионата играют зрелищно — и сами забивают, и дают отличаться соперникам. У команды Дмитрия Игдисамова была волевая победа над «Балтикой» (2:1) и ничья с «Крыльями Советов» (1:1). Команда Джонатана Альбы в большинстве уступила «Оренбургу» (1:2), затем победила «Родину» (4:2).

Также ЦСКА и «Ростов» в середине недели успешно провели матчи первого тура пути РПЛ FONBET Кубка России. Красно-синие в дерби победили «Локомотив» (1:1, 5:4 — по пенальти), а ростовчане на выезде разгромили «Акрон» (4:0).

«СЭ» будет подробно следить за игрой ЦСКА — «Ростов». Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
10
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
11
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
12
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
15
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
16
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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