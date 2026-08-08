Массалыга: «Барко — ключевой футболист «Спартака», хочется, чтобы он остался»

Полузащитник «Спартака» Никита Массалыга в разговоре с «СЭ» высказался о переговорах хавбека красно-белых Эсекьеля Барко с клубом о новом контракте.

«Он важный игрок. Что касается его контракта, то ничего сказать не могу — не мое дело. Барко — ключевой футболист нашей команды, хочется, чтобы он остался. Но это его дело», — сказал Массалыга «СЭ».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что 27-летний аргентинец может вернуться в «Ривер Плейт».

Барко перешел в «Спартак» из «Ривер Плейт» летом 2024 года, подписав трехлетний контракт. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 16 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 хавбек забил 8 голов и сделал 9 результативных передач в 37 матчах за красно-белых во всех турнирах.