Капитан «Спартака» Зобнин назвал полузащитника Барко лидером команды

Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин на пресс-конференции перед матчем 3-го тура РПЛ с «Краснодаром» рассказал о том, насколько важен для команды Эсекьель Барко.

Ранее в СМИ появилась информация о возможном уходе 27-летнего аргентинца из клуба.

— Насколько важен Барко для клуба?

— Мы все его очень любим. Он делает разницу. Надеюсь, все наладится в плане контракта.

— Кто сейчас лидер в команде?

— Барко.

Барко перешел в «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейт» летом 2024 года, подписав трехлетний контракт. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 16 миллионов евро.

В сезоне-2025/26 хавбек забил 8 голов и сделал 9 результативных передач в 37 матчах за красно-белых во всех турнирах.

«Спартак» с 6 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» (6 очков) по разнице мячей. 9 августа в 3-м туре красно-белые сыграют с «Краснодаром», который с 6 очками находится на третьем месте.