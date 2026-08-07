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7 августа, 19:37

Капитан «Спартака» Зобнин о Полехе: «Если хотим видеть российских футболистов высокого уровня, то не будем их возвышать»

Микеле Антонов
Корреспондент

Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин на пресс-конференции перед матчем 3-го тура РПЛ с «Краснодаром» поделился впечатлениями от игры 16-летнего нападающего красно-белых Павла Полеха.

Полех забил гол в концовке матча с «Оренбургом» (5:1) на групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России и стал самым молодым (16 лет 246 дней) автором гола в истории красно-белых.

— Давайте мы не будем на эту тему общаться. Мы столько футболистов загубили. На моем примере сколько лет в «Спартаке», до этого — в «Динамо»... Столько было талантов и звезд — и они все пропали. От вас тоже очень много зависит. Если мы хотим видеть российских футболистов высокого уровня, то не будем их возвышать. Все ребята стараются, хотят. Когда-то получается, а когда-то нет. Главное — стабильность, чтобы они понимали, в каком клубе находятся. Восхвалять... Я бы чуть-чуть скромнее относился к определенным выводам в отношении наших ребят. Я говорю ребятам определенные вещи. Путь у них будет долгий, если они правильно будут относиться к делу. Важно, чтобы они занимались делом, а не чем-то еще.

«Спартак» с 6 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» (6 очков) по разнице мячей. 9 августа в 3-м туре красно-белые сыграют с «Краснодаром», который с 6 очками находится на третьем месте.

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Роман Зобнин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
5
 ЦСКА 2 1 1 0 3-2 4
6
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
7
 Балтика 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Ростов 2 1 0 1 5-4 3
10
 Кр. Советов 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
12
 Локомотив 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
15
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
16
 Акрон 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика - : -
8.08 18:00 Локомотив – Акрон - : -
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов - : -
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
Педро
Педро

Зенит

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
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