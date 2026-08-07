Капитан «Спартака» Зобнин о Полехе: «Если хотим видеть российских футболистов высокого уровня, то не будем их возвышать»
Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин на пресс-конференции перед матчем 3-го тура РПЛ с «Краснодаром» поделился впечатлениями от игры 16-летнего нападающего красно-белых Павла Полеха.
Полех забил гол в концовке матча с «Оренбургом» (5:1) на групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России и стал самым молодым (16 лет 246 дней) автором гола в истории красно-белых.
— Давайте мы не будем на эту тему общаться. Мы столько футболистов загубили. На моем примере сколько лет в «Спартаке», до этого — в «Динамо»... Столько было талантов и звезд — и они все пропали. От вас тоже очень много зависит. Если мы хотим видеть российских футболистов высокого уровня, то не будем их возвышать. Все ребята стараются, хотят. Когда-то получается, а когда-то нет. Главное — стабильность, чтобы они понимали, в каком клубе находятся. Восхвалять... Я бы чуть-чуть скромнее относился к определенным выводам в отношении наших ребят. Я говорю ребятам определенные вещи. Путь у них будет долгий, если они правильно будут относиться к делу. Важно, чтобы они занимались делом, а не чем-то еще.
«Спартак» с 6 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» (6 очков) по разнице мячей. 9 августа в 3-м туре красно-белые сыграют с «Краснодаром», который с 6 очками находится на третьем месте.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0