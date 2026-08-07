Капитан «Спартака» Зобнин о Полехе: «Если хотим видеть российских футболистов высокого уровня, то не будем их возвышать»

Полузащитник и капитан «Спартака» Роман Зобнин на пресс-конференции перед матчем 3-го тура РПЛ с «Краснодаром» поделился впечатлениями от игры 16-летнего нападающего красно-белых Павла Полеха.

Полех забил гол в концовке матча с «Оренбургом» (5:1) на групповом турнире Пути РПЛ FONBET Кубка России и стал самым молодым (16 лет 246 дней) автором гола в истории красно-белых.

— Давайте мы не будем на эту тему общаться. Мы столько футболистов загубили. На моем примере сколько лет в «Спартаке», до этого — в «Динамо»... Столько было талантов и звезд — и они все пропали. От вас тоже очень много зависит. Если мы хотим видеть российских футболистов высокого уровня, то не будем их возвышать. Все ребята стараются, хотят. Когда-то получается, а когда-то нет. Главное — стабильность, чтобы они понимали, в каком клубе находятся. Восхвалять... Я бы чуть-чуть скромнее относился к определенным выводам в отношении наших ребят. Я говорю ребятам определенные вещи. Путь у них будет долгий, если они правильно будут относиться к делу. Важно, чтобы они занимались делом, а не чем-то еще.

«Спартак» с 6 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, уступая «Зениту» (6 очков) по разнице мячей. 9 августа в 3-м туре красно-белые сыграют с «Краснодаром», который с 6 очками находится на третьем месте.