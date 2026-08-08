Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Таблица Календарь Статистика Новости Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Live

Live

8 августа, 19:55

«Локомотив» и «Акрон» сыграли вничью: онлайн-трансляция матча РПЛ

Игра 3-го тура чемпионата России.

Новое Ранее
8 августа, 19:56

Матч окончен

Все, финальный свисток фиксирует нулевую ничью. «Локомотив» набирает второе очко, а «Акрон» — первое. В первом тайме лучше выглядели гости, а во втором уже преимущество было на стороне «Локомотива».

8 августа, 19:55

«Локомотив» и «Акрон» сыграли вничью в 3-м туре чемпионата России.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.
08 августа, 18:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:0
Акрон

8 августа, 19:55

90+7. Батраков под занавес «горчичник» получил за срыв атаки.

8 августа, 19:54

90+6. Беншимол убежал в атаку, вошел в штрафную, но слишком далеко отпустил от себя мяч, позволив Лантратову его забрать.

8 августа, 19:53

90+5. Дуду опасно пробил со входа в штрафную — Лантратов переводит на угловой.

8 августа, 19:52

90+4. Салтыков пробил с дистанции, но мяч свалился с ноги и полетел сильно мимо.

8 августа, 19:51

90+2. Сильянов чуть не выскочил на ударную позицию в штрафной, но вовремя Бокоев помешал.

8 августа, 19:50

90-я минута. Пошло добавленное время. Арбитр в этот раз 6 минут накинул.

8 августа, 19:48

89-я минута. Бокоев зарядил из-за штрафной, но мяч улетел сильно выше ворот.

8 августа, 19:47

88-я минута. Еще две замены у «Акрона». Аревало и Неделчару вышли вместо Тедича и Лончара.

8 августа, 19:46

87-я минута. Ненахов нарушил правила в борьбе с Дуду, карточку арбитр ему показывает.

8 августа, 19:45

85-я минута. «Локомотив» ищет варианты в атаке, мяч почти все время на половине поля гостей.

8 августа, 19:44

84-я минута. Ненахов, Салтыков и Коваленко выходят вместо Фассона, Бакаева и Еремеева.

8 августа, 19:43

83-я минута. Бакаев ворвался в штрафную и пробил, но снова защитник в подкате стелется и блокирует удар!

8 августа, 19:41

81-я минута. Беншимол сбил Батракова и получил карточку. А трибуны скандируют, что нужен гол.

8 августа, 19:40

80-я минута. Раков опасно бил из пределов штрафной и попал в упавшего перед ним Эшковала.

8 августа, 19:38

79-я минута. И снова в центре внимания Дуду. Убегал он по флангу, Еремеев его упустил и в итоге сфолил ценой карточки.

8 августа, 19:37

77-я минута. Дуду накрутил защитника на фланге и подал в штрафную, едва не попав дальний угол ворот.

8 августа, 19:36

76-я минута. А замены будут у «Акрона». Вместо Джурасовича и Дмитриева вышли Дуду и Хосонов.

8 августа, 19:34

74-я минута. Врачи на поле вышли. Бинтуют голову Руденко. Кажется, он продолжит матч.

8 августа, 19:33

73-я минута. Руденко после подачи с фланга опасно пробил головой в ближний угол, но немного не попал. Зато попал по голове Эшковалу. У форварда «Локомотива» рассечение на голове.

8 августа, 19:31

71-я минута. На трибунах «Локомотива» болельщики скандируют: «Усиляйте нашу команду!».

8 августа, 19:30

70-я минута. Дмитриев подавал в штрафную, но мяч пошел по необычной траектории и «облизал» перекладину.

8 августа, 19:29

69-я минута. «Локомотив» сбегал в атаку, Батраков ее разогнал, но пас на Ракова вразрез не прошел.

8 августа, 19:28

68-я минута. Половина второго тайма позади, и как-то потихоньку улетучилось преимущество «Локомотива». Равная игра теперь в целом.

8 августа, 19:26

67-я минута. И у «Локомотива» еще одна замена — Руденко вместо Пиняева появился.

8 августа, 19:25

65-я минута. Замена в составе «Акрона». Вместо Марадишвили на поле появляется Бистрович.

8 августа, 19:24

64-я минута. «Акрон» немного отодвинул игру от своих ворот, но перевес «Локомотива» во втором тайме заметен.

8 августа, 19:23

63-я минута. Марадишвили подал угловой «Акрона», Лантратов на выходе сыграл и выбил мяч.

8 августа, 19:22

62-я минута. Раков хотел пробить через себя после подачи во вратарскую, но не попал по мячу, а подхвативший мяч Еремеев пробил удачнее, но мяч срикошетил от защитника и улетел мимо.

8 августа, 19:20

60-я минута. Прижимает «Локомотив», тольяттинцам все сложнее становится обороняться.

8 августа, 19:19

59-я минута. Фернандес подает во вратарскую, и Лантратов оказывается первым на мяче.

8 августа, 19:18

58-я минута. Штрафной зарабатывает «Акрон» на фланге, Фернандес пошел к мячу.

8 августа, 19:17

57-я минута. «Акрон» пробует отодвинуть игру от своих ворот, но пока получается не очень. «Локомотив» оказывает давление и регулярно доставляет мяч к чужой штрафной.

8 августа, 19:15

55-я минута. Замена у «Локомотива». Раков вышел вместо Голубева.

8 августа, 19:14

54-я минута. «Локомотив» в атаке, Батраков слета пробил из-за штрафной — Гудиев в падении ловит мяч.

8 августа, 19:13

53-я минута. Джурасович грубо сфолил против Бакаева, но здесь арбитр не посчитал нужным достать из кармана карточку.

8 августа, 19:12

52-я минута. Батраков открывался на фланге, последовала длинная диагональ на него, но Бардыбахин здорово сыграл на перехвате.

8 августа, 19:11

51-я минута. Голубев сзади по ногам Бокоеву попал. И арбитр ему желтую карточку показывает.

8 августа, 19:10

50-я минута. Держит мяч «Локомотив», а «Акрон» прессингует, но получается малоэффективно.

8 августа, 19:08

48-я минута. «Локомотив» бодро начал второй тайм, почти все время мяч на половине поля «Акрона».

8 августа, 19:07

47-я минута. Момент у «Локомотива»! Голубев опасно пробивал после паса Батракова, но Эшковал успел в подкате помешать.

8 августа, 19:05

Второй тайм

46-я минута. Возвращаемся на поле — впереди вторая половина встречи. Замен пока нет.

8 августа, 18:48

Перерыв

Все, в первом тайме голов не было, но «Акрон» в целом выглядел интереснее и имел больше моментов.

8 августа, 18:47

45+1. Беншимол из штрафной подкручивал в дальний угол, но мяч прошел выше ворот.

8 августа, 18:46

45-я минута. Добавленное время пошло, всего одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.

8 августа, 18:45

44-я минута. Батраков подал на дальнюю штангу, Фассон скидывал вдоль ворот, а Голубев замыкал головой. Мяч в сетку не залетел, но в любом случае там был офсайд.

8 августа, 18:43

43-я минута. Бардыбахин зацепил Батракова, и «Локомотив» получает право на потенциально опасный штрафной.

8 августа, 18:42

41-я минута. Дмитриев ворвался в штрафную под эффектный заброс, подстроился под мяч и пробил слета — мимо ворот.

8 августа, 18:41

40-я минута. Марадишвили получил пас от Беншимола и с острого угла зарядил в штангу!

8 августа, 18:39

38-я минута. Снова мяч переместился на половину поля хозяев. «Акрон» пробует найти слабое звено в обороне «Локо».

8 августа, 18:38

37-я минута. Пиняев и Бакаев долго искали вариант для продолжения атаки после контрвыпада, но в итоге не поняли друг друга после одного из пасов и упустили мяч.

8 августа, 18:36

35-я минута. Беншимол на дриблинге накрутил двоих защитников и внешней стороной стопы отдал пас в центр штрафной, но там Тедичу не дали принять мяч.

8 августа, 18:35

34-я минута. Тедич боролся за мяч в штрафной, Фассон его опередил и головой скинул мяч своему вратарю.

8 августа, 18:34

33-я минута. Беншимол пробил из-за штрафной — мяч пролетел мимо дальней штанги, но по дороге задел защитника.

8 августа, 18:32

31-я минута. Беншимол с острого угла попробовал пробить, но бросился под мяч Сильянов.

8 августа, 18:31

30-я минута. Полчаса позади, пока почти не было моментов в этом матче. Но «Акрон» в эти минуты выглядит интереснее.

8 августа, 18:30

29-я минута. Дмитриев подавал в штрафную, мяч заметался по вратарской «Акрона», но в итоге удалось вынести его.

8 августа, 18:28

27-я минута. Танашев прорывался по флангу в контратаку, но Бардыбахин в шикарном подкате выбил у него мяч из-под ног.

8 августа, 18:27

26-я минута. «Локомотив» пытается прессинговать, но пока тольяттинцы действуют куда активнее.

8 августа, 18:26

25-я минута. Фернандес отдал пас на Беншимола, тот попытался пробить из штрафной, но защитник помешал.

8 августа, 18:24

23-я минута. «Акрон» в последние минуты даже небольшой перевес имеет. Больше владеет мячом и чаще подходит к чужой штрафной.

8 августа, 18:22

22-я минута. Пиняев с разворота пробил из-за штрафной и проверил бдительность голкипера.

8 августа, 18:21

21-я минута. Тедич в итоге и сам пострадал, врачи даже вышли. И нападающий пока покинул поле, слегка прихрамывая.

8 августа, 18:20

19-я минута. Тедич во вратарской пытался пробить после прострела с края штрафной, но в подкате попал по ноге Морозову.

8 августа, 18:19

18-я минута. Батраков в касание красиво отдавал на ход Голубеву, но он не ждал в этот момент передачи и не смог быстро обработать мяч.

8 августа, 18:17

16-я минута. Фернандес беспрепятственно вошел в штрафную, добежав из центра поля, и пробил в ближний угол — рядом со штангой.

8 августа, 18:16

15-я минута. Голубев попытался пробить из-за штрафной, но защитник накрыл удар.

8 августа, 18:14

13-я минута. Игра в основном проходит ближе к центру поля, хотя «Локомотив» почаще доходит до чужой штрафной.

8 августа, 18:13

12-я минута. Беншимол дотащил мяч до штрафной, но так с ним и не расстался — ни пробил и пас не отдал. Отобрали.

8 августа, 18:11

10-я минута. Голубев после подачи Фассона с фланга головой скидывал мяч под удар Еремееву, но защита «Акрона» сыграла надежно.

8 августа, 18:09

8-я минута. Без моментов пока игра проходит, работы у вратарей нет.

8 августа, 18:08

7-я минута. Марадишвили в борьбе попал головой в плечо Еремееву и оказался в легком нокдауне. Даже врачи вышли на поле ненадолго, но их помощь Константину не потребовалась.

8 августа, 18:06

5-я минута. Лончар пробил из-за штрафной, но мяч полетел далековато от штанги.

8 августа, 18:05

4-я минута. А теперь уже гости пробуют комбинировать с мячом, но особо вперед продвинуться не получается пока.

8 августа, 18:04

3-я минута. «Локомотив» пока спокойно разыгрывает мяч, стараясь его подольше подержать. А «Акрон» пытается прессинговать.

8 августа, 18:02

Матч начался

1-я минута. Первый тайм стартовал. «Локомотив» в темной форме сегодня, а «Акрон» в белой.

8 августа, 17:05

Состав «Акрона»

«Акрон»: Гудиев, Бардыбахин, Бокоев, Фернандес, Эсковаль, Джурасович, Лончар, Марадишвили, Дмитриев, Тедич, Беншимол.

Запасные: Тереховский, Волочай, Роча, Неделчару, Бистрович, Железнов, Платон, Хосонов, Попенков, Аревало, Дуду Родригес.

8 августа, 17:04

Состав «Локомотива»

«Локомотив»: Лантратов, Фассон, Ньямси, Морозов, Сильянов, Карпукас, Еремеев, Пиняев, Батраков, Бакаев, Голубев.

Запасные: Веселов, Джикия, Ненахов, Погостнов, Чевардин, Коваленко, Салтыков, Вера, Щетинин, Раков, Руденко, Мялковский.

8 августа, 09:50

Кто не сыграет в матче «Локомотив» — «Акрон»

У «Локомотива» не сыграет травмированный нападающий Николай Комличенко. Также под вопросом по состоянию здоровья выход на поле Максима Ненахова и Александра Руденко.

«Акрон» из-за травмы потерял Дмитрия Пестрякова, остальные футболисты в строю.

8 августа, 09:40

«Локомотив» — «Акрон»: личные встречи

«Локомотив» сыграл с «Акроном» 9 матчей: 4 в РПЛ, 3 в Кубке России и 2 товарищеских. На счету железнодорожников 6 побед при двух ничьих и одном поражении как раз в товарищеской встрече. В РПЛ в 4 матчах «Локомотив» выиграл трижды и один раз сыграл вничью.

8 августа, 09:30

Как стартовали «Локомотив» и «Акрон»

«Локомотив» после двух туров набрал одно очко и занимает 12-е место. В первом туре подопечные Михаила Галактионова дома сыграли вничью с «Ахматом» (1:1), а во втором в гостях уступили махачкалинскому «Динамо» (1:2).

«Акрон» стартовал в чемпионате с двух домашних поражений. Сначала тольяттинцы уступили «Зениту» (0:5), а затем «Рубину» (1:2).

8 августа, 09:20

Где смотреть трансляцию матча «Локомотив» — «Акрон»

Игру «Локомотив» — «Акрон» в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начало трансляции — в 17.55. «СЭ» проведет текстовый онлайн этой игры.

8 августа, 09:10

Дата, место и время начала матча «Локомотив» — «Акрон»

Матч «Локомотив» — «Акрон» состоится в субботу, 8 августа, в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало игры — в 18.00.

8 августа, 09:00

В субботу, 8 августа, в 3-м туре РПЛ «Локомотив» примет «Акрон». Игра состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена». Она начнется в 18.00 по московскому времени.

«Локомотив» после двух туров занимает 12-е место с одним очком в активе, а «Акрон» находится на последней строчке, не имея очков.

Команды провели друг с другом 9 матчей, 4 из которых в Премьер-лиге. «Локомотив» выиграл 3 из них, еще одна встреча завершилась вничью. Всего же у «Акрона» лишь одна победа над «Локо», да и та в товарищеском матче.

Главным арбитром матча станет Сергей Цыганок. «СЭ» будет подробно следить за матчем «Локомотив» — «Акрон». Присоединяйтесь!

Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Спартак 2 2 0 0 5-1 6
3
 Краснодар 2 2 0 0 6-3 6
4
 Балтика 3 2 0 1 5-3 6
5
 Динамо Мх 2 2 0 0 4-2 6
6
 ЦСКА 3 1 2 0 3-2 5
7
 Ростов 3 1 1 1 5-4 4
8
 Рубин 2 1 0 1 3-4 3
9
 Оренбург 2 1 0 1 2-4 3
10
 Локомотив 3 0 2 1 2-3 2
11
 Кр. Советов 3 0 2 1 1-3 2
12
 Ахмат 2 0 1 1 2-3 1
13
 Динамо 2 0 1 1 1-2 1
14
 Акрон 3 0 1 2 1-7 1
15
 Факел 2 0 0 2 3-5 0
16
 Родина 2 0 0 2 2-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
8.08 15:30 Кр. Советов – Балтика 0 : 2
8.08 18:00 Локомотив – Акрон 0 : 0
8.08 20:30 ЦСКА – Ростов 0 : 0
9.08 14:30 Динамо – Динамо Мх - : -
9.08 17:00 Зенит – Родина - : -
9.08 20:00 Спартак – Краснодар - : -
9.08 20:30 Рубин – Оренбург - : -
10.08 19:30 Факел – Ахмат - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 3
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
Мирлинд Даку
Мирлинд Даку

Рубин

 2
П
Педро
Педро

Зенит

 2
Натан Гассама
Натан Гассама

Балтика

 2
Андрей Лангович
Андрей Лангович

Ростов

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 1 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 2 1 0
Максим Савельев
Максим Савельев

Оренбург

 1 0 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости