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8 августа, 19:55
«Локомотив» и «Акрон» сыграли вничью: онлайн-трансляция матча РПЛ
Игра 3-го тура чемпионата России.
Матч окончен
Все, финальный свисток фиксирует нулевую ничью. «Локомотив» набирает второе очко, а «Акрон» — первое. В первом тайме лучше выглядели гости, а во втором уже преимущество было на стороне «Локомотива».
90+6. Беншимол убежал в атаку, вошел в штрафную, но слишком далеко отпустил от себя мяч, позволив Лантратову его забрать.
90+2. Сильянов чуть не выскочил на ударную позицию в штрафной, но вовремя Бокоев помешал.
88-я минута. Еще две замены у «Акрона». Аревало и Неделчару вышли вместо Тедича и Лончара.
87-я минута. Ненахов нарушил правила в борьбе с Дуду, карточку арбитр ему показывает.
85-я минута. «Локомотив» ищет варианты в атаке, мяч почти все время на половине поля гостей.
84-я минута. Ненахов, Салтыков и Коваленко выходят вместо Фассона, Бакаева и Еремеева.
83-я минута. Бакаев ворвался в штрафную и пробил, но снова защитник в подкате стелется и блокирует удар!
81-я минута. Беншимол сбил Батракова и получил карточку. А трибуны скандируют, что нужен гол.
80-я минута. Раков опасно бил из пределов штрафной и попал в упавшего перед ним Эшковала.
79-я минута. И снова в центре внимания Дуду. Убегал он по флангу, Еремеев его упустил и в итоге сфолил ценой карточки.
77-я минута. Дуду накрутил защитника на фланге и подал в штрафную, едва не попав дальний угол ворот.
76-я минута. А замены будут у «Акрона». Вместо Джурасовича и Дмитриева вышли Дуду и Хосонов.
74-я минута. Врачи на поле вышли. Бинтуют голову Руденко. Кажется, он продолжит матч.
73-я минута. Руденко после подачи с фланга опасно пробил головой в ближний угол, но немного не попал. Зато попал по голове Эшковалу. У форварда «Локомотива» рассечение на голове.
71-я минута. На трибунах «Локомотива» болельщики скандируют: «Усиляйте нашу команду!».
70-я минута. Дмитриев подавал в штрафную, но мяч пошел по необычной траектории и «облизал» перекладину.
69-я минута. «Локомотив» сбегал в атаку, Батраков ее разогнал, но пас на Ракова вразрез не прошел.
68-я минута. Половина второго тайма позади, и как-то потихоньку улетучилось преимущество «Локомотива». Равная игра теперь в целом.
65-я минута. Замена в составе «Акрона». Вместо Марадишвили на поле появляется Бистрович.
64-я минута. «Акрон» немного отодвинул игру от своих ворот, но перевес «Локомотива» во втором тайме заметен.
63-я минута. Марадишвили подал угловой «Акрона», Лантратов на выходе сыграл и выбил мяч.
62-я минута. Раков хотел пробить через себя после подачи во вратарскую, но не попал по мячу, а подхвативший мяч Еремеев пробил удачнее, но мяч срикошетил от защитника и улетел мимо.
60-я минута. Прижимает «Локомотив», тольяттинцам все сложнее становится обороняться.
59-я минута. Фернандес подает во вратарскую, и Лантратов оказывается первым на мяче.
57-я минута. «Акрон» пробует отодвинуть игру от своих ворот, но пока получается не очень. «Локомотив» оказывает давление и регулярно доставляет мяч к чужой штрафной.
54-я минута. «Локомотив» в атаке, Батраков слета пробил из-за штрафной — Гудиев в падении ловит мяч.
53-я минута. Джурасович грубо сфолил против Бакаева, но здесь арбитр не посчитал нужным достать из кармана карточку.
52-я минута. Батраков открывался на фланге, последовала длинная диагональ на него, но Бардыбахин здорово сыграл на перехвате.
51-я минута. Голубев сзади по ногам Бокоеву попал. И арбитр ему желтую карточку показывает.
50-я минута. Держит мяч «Локомотив», а «Акрон» прессингует, но получается малоэффективно.
48-я минута. «Локомотив» бодро начал второй тайм, почти все время мяч на половине поля «Акрона».
47-я минута. Момент у «Локомотива»! Голубев опасно пробивал после паса Батракова, но Эшковал успел в подкате помешать.
Второй тайм
46-я минута. Возвращаемся на поле — впереди вторая половина встречи. Замен пока нет.
Перерыв
Все, в первом тайме голов не было, но «Акрон» в целом выглядел интереснее и имел больше моментов.
45-я минута. Добавленное время пошло, всего одну минуту компенсировал арбитр к первому тайму.
44-я минута. Батраков подал на дальнюю штангу, Фассон скидывал вдоль ворот, а Голубев замыкал головой. Мяч в сетку не залетел, но в любом случае там был офсайд.
43-я минута. Бардыбахин зацепил Батракова, и «Локомотив» получает право на потенциально опасный штрафной.
41-я минута. Дмитриев ворвался в штрафную под эффектный заброс, подстроился под мяч и пробил слета — мимо ворот.
40-я минута. Марадишвили получил пас от Беншимола и с острого угла зарядил в штангу!
38-я минута. Снова мяч переместился на половину поля хозяев. «Акрон» пробует найти слабое звено в обороне «Локо».
37-я минута. Пиняев и Бакаев долго искали вариант для продолжения атаки после контрвыпада, но в итоге не поняли друг друга после одного из пасов и упустили мяч.
35-я минута. Беншимол на дриблинге накрутил двоих защитников и внешней стороной стопы отдал пас в центр штрафной, но там Тедичу не дали принять мяч.
34-я минута. Тедич боролся за мяч в штрафной, Фассон его опередил и головой скинул мяч своему вратарю.
33-я минута. Беншимол пробил из-за штрафной — мяч пролетел мимо дальней штанги, но по дороге задел защитника.
31-я минута. Беншимол с острого угла попробовал пробить, но бросился под мяч Сильянов.
30-я минута. Полчаса позади, пока почти не было моментов в этом матче. Но «Акрон» в эти минуты выглядит интереснее.
29-я минута. Дмитриев подавал в штрафную, мяч заметался по вратарской «Акрона», но в итоге удалось вынести его.
27-я минута. Танашев прорывался по флангу в контратаку, но Бардыбахин в шикарном подкате выбил у него мяч из-под ног.
26-я минута. «Локомотив» пытается прессинговать, но пока тольяттинцы действуют куда активнее.
25-я минута. Фернандес отдал пас на Беншимола, тот попытался пробить из штрафной, но защитник помешал.
23-я минута. «Акрон» в последние минуты даже небольшой перевес имеет. Больше владеет мячом и чаще подходит к чужой штрафной.
22-я минута. Пиняев с разворота пробил из-за штрафной и проверил бдительность голкипера.
21-я минута. Тедич в итоге и сам пострадал, врачи даже вышли. И нападающий пока покинул поле, слегка прихрамывая.
19-я минута. Тедич во вратарской пытался пробить после прострела с края штрафной, но в подкате попал по ноге Морозову.
18-я минута. Батраков в касание красиво отдавал на ход Голубеву, но он не ждал в этот момент передачи и не смог быстро обработать мяч.
16-я минута. Фернандес беспрепятственно вошел в штрафную, добежав из центра поля, и пробил в ближний угол — рядом со штангой.
13-я минута. Игра в основном проходит ближе к центру поля, хотя «Локомотив» почаще доходит до чужой штрафной.
12-я минута. Беншимол дотащил мяч до штрафной, но так с ним и не расстался — ни пробил и пас не отдал. Отобрали.
10-я минута. Голубев после подачи Фассона с фланга головой скидывал мяч под удар Еремееву, но защита «Акрона» сыграла надежно.
7-я минута. Марадишвили в борьбе попал головой в плечо Еремееву и оказался в легком нокдауне. Даже врачи вышли на поле ненадолго, но их помощь Константину не потребовалась.
4-я минута. А теперь уже гости пробуют комбинировать с мячом, но особо вперед продвинуться не получается пока.
3-я минута. «Локомотив» пока спокойно разыгрывает мяч, стараясь его подольше подержать. А «Акрон» пытается прессинговать.
Матч начался
1-я минута. Первый тайм стартовал. «Локомотив» в темной форме сегодня, а «Акрон» в белой.
Состав «Акрона»
«Акрон»: Гудиев, Бардыбахин, Бокоев, Фернандес, Эсковаль, Джурасович, Лончар, Марадишвили, Дмитриев, Тедич, Беншимол.
Запасные: Тереховский, Волочай, Роча, Неделчару, Бистрович, Железнов, Платон, Хосонов, Попенков, Аревало, Дуду Родригес.
Состав «Локомотива»
«Локомотив»: Лантратов, Фассон, Ньямси, Морозов, Сильянов, Карпукас, Еремеев, Пиняев, Батраков, Бакаев, Голубев.
Запасные: Веселов, Джикия, Ненахов, Погостнов, Чевардин, Коваленко, Салтыков, Вера, Щетинин, Раков, Руденко, Мялковский.
Кто не сыграет в матче «Локомотив» — «Акрон»
У «Локомотива» не сыграет травмированный нападающий Николай Комличенко. Также под вопросом по состоянию здоровья выход на поле Максима Ненахова и Александра Руденко.
«Акрон» из-за травмы потерял Дмитрия Пестрякова, остальные футболисты в строю.
«Локомотив» — «Акрон»: личные встречи
«Локомотив» сыграл с «Акроном» 9 матчей: 4 в РПЛ, 3 в Кубке России и 2 товарищеских. На счету железнодорожников 6 побед при двух ничьих и одном поражении как раз в товарищеской встрече. В РПЛ в 4 матчах «Локомотив» выиграл трижды и один раз сыграл вничью.
Как стартовали «Локомотив» и «Акрон»
«Локомотив» после двух туров набрал одно очко и занимает 12-е место. В первом туре подопечные Михаила Галактионова дома сыграли вничью с «Ахматом» (1:1), а во втором в гостях уступили махачкалинскому «Динамо» (1:2).
«Акрон» стартовал в чемпионате с двух домашних поражений. Сначала тольяттинцы уступили «Зениту» (0:5), а затем «Рубину» (1:2).
Где смотреть трансляцию матча «Локомотив» — «Акрон»
Игру «Локомотив» — «Акрон» в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Начало трансляции — в 17.55. «СЭ» проведет текстовый онлайн этой игры.
Дата, место и время начала матча «Локомотив» — «Акрон»
Матч «Локомотив» — «Акрон» состоится в субботу, 8 августа, в Москве на стадионе «РЖД Арена». Начало игры — в 18.00.
В субботу, 8 августа, в 3-м туре РПЛ «Локомотив» примет «Акрон». Игра состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена». Она начнется в 18.00 по московскому времени.
«Локомотив» после двух туров занимает 12-е место с одним очком в активе, а «Акрон» находится на последней строчке, не имея очков.
Команды провели друг с другом 9 матчей, 4 из которых в Премьер-лиге. «Локомотив» выиграл 3 из них, еще одна встреча завершилась вничью. Всего же у «Акрона» лишь одна победа над «Локо», да и та в товарищеском матче.
Главным арбитром матча станет Сергей Цыганок. «СЭ» будет подробно следить за матчем «Локомотив» — «Акрон». Присоединяйтесь!
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Балтика
|3
|2
|0
|1
|5-3
|6
|
5
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
6
|ЦСКА
|3
|1
|2
|0
|3-2
|5
|
7
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
10
|Локомотив
|3
|0
|2
|1
|2-3
|2
|
11
|Кр. Советов
|3
|0
|2
|1
|1-3
|2
|
12
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Акрон
|3
|0
|1
|2
|1-7
|1
|
15
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
16
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|0 : 2
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|0 : 0
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|0 : 0
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Педро
Зенит
|2
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0