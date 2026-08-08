«Локомотив» и «Акрон» сыграли вничью: онлайн-трансляция матча РПЛ

В субботу, 8 августа, в 3-м туре РПЛ «Локомотив» примет «Акрон». Игра состоится в Москве на стадионе «РЖД Арена». Она начнется в 18.00 по московскому времени.

«Локомотив» после двух туров занимает 12-е место с одним очком в активе, а «Акрон» находится на последней строчке, не имея очков.

Команды провели друг с другом 9 матчей, 4 из которых в Премьер-лиге. «Локомотив» выиграл 3 из них, еще одна встреча завершилась вничью. Всего же у «Акрона» лишь одна победа над «Локо», да и та в товарищеском матче.

Главным арбитром матча станет Сергей Цыганок. «СЭ» будет подробно следить за матчем «Локомотив» — «Акрон». Присоединяйтесь!