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«Зенит» — «Ростов»: Норманн получил повреждение во втором тайме

17:58
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Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн получил повреждение в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:0, второй тайм).

Врачи пытались оказать помощь норвежцу, но он не смог продолжить встречу. Норманн покидал поле, хромая на правую ногу.

Зенит — Ростов

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