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«Зенит» — «Ростов»: Михаил Кержаков получил травму и был заменен во втором тайме

17:41
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Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков был вынужден попросить замену в начале второго тайма матча 20-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (0:1, второй тайм). Он неудачно выбил мяч, после чего ему потребовалась помощь врачей.

Кержаков не смог продолжить игру. Его заменил Андрей Лунев.

Зенит — Ростов

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