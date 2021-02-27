«Зенит» — «Ростов»: сыграл ли Соу рукой?
На 44-й минуте матча 20-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Ростов» мяч оказался в воротах сине-бело-голубых, но зенитовцы требовали гол не засчитывать, так как, по их мнению, Али Соу сыграл в мяч рукой.
Видеоассистенты Павел Шадыханов и Антон Аверьянов провели проверку, убедились, что мяч после скидки ростовчанина Алексея Козлова попал Соу в грудь, и сообщили об этом арбитру Алексею Матюнину. В такой ситуации сам судья не должен тратить время на изучение видеозаписи, рефери правильно засчитал гол.
(Александр Бобров)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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