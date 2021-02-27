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«Зенит» — «Ростов»: сыграл ли Соу рукой?

17:37
Скриншот эфира телеканала «Матч премьер». Скриншот эфира телеканала «Матч премьер». Скриншот эфира телеканала «Матч премьер». Скриншот эфира телеканала «Матч премьер». Скриншот эфира телеканала «Матч премьер». Скриншот эфира телеканала «Матч премьер». Скриншот эфира телеканала «Матч премьер».
Скриншот эфира телеканала «Матч премьер».
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На 44-й минуте матча 20-го тура Тинькофф чемпионата России «Зенит» — «Ростов» мяч оказался в воротах сине-бело-голубых, но зенитовцы требовали гол не засчитывать, так как, по их мнению, Али Соу сыграл в мяч рукой.

Видеоассистенты Павел Шадыханов и Антон Аверьянов провели проверку, убедились, что мяч после скидки ростовчанина Алексея Козлова попал Соу в грудь, и сообщили об этом арбитру Алексею Матюнину. В такой ситуации сам судья не должен тратить время на изучение видеозаписи, рефери правильно засчитал гол.

(Александр Бобров)

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