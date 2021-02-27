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«Ростов» в меньшинстве ушел от поражения в матче с «Зенитом»

18:26
27 февраля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Ростов» — 2:2. Фото ФК «Зенит»
27 февраля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Ростов» — 2:2. Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» принимал «Ростов» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча закончилась со счетом 2:2.

Гости отличились в концовке первого тайма. После несогласованных действий Михаила Кержакова и Дугласа Сантоса счет открыл новичок «Ростова» Али Соу.

На 56-й минуте прямую красную карточку получил капитан ростовчан Максим Осипенко. После этого «Зенит», казалось, смог дожать соперника.

Сначала автогол на свой счет записал защитник гостей Николай Поярков. А через несколько минут гол забил Далер Кузяев. Но гости нашли в себе силы отыграться уже в самой концовке: второй мяч в игре забил Соу.

«Зенит» набрал 42 очка и сохраняет лидерство в турнирной таблице. У «Ростова» стало 33 балла (5-е место).

Отметим, что 27 февраля главный тренер «Зенита» Сергей Семак отмечал свой день рождения.

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

20-й тур

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 2:2 (0:1)

Голы: Соу, 44 (0:1). Поярков, 73 — в свои ворота (1:1). Кузяев, 77 (2:1). Соу, 89 (2:2).

«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков (Лунев, 52), Караваев, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев (Ерохин, 81), Барриос, Оздоев, Вендел (Мостовой, 90+1), Азмун (Сутормин, 81), Дзюба.

«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Козлов, Хаджикадунич, Осипенко, Поярков (Алеесами, 90), Полоз (Тугарев, 68), Глебов, Махатадзе (Павловец, 60), Норманн (Гигович, 67), Альмквист (Байрамян, 68), Соу.

Предупреждения: Норманн, 16. Поярков, 18. Соу, 29. Альмквист, 45+2. Ловрен, 54. Кузяев, 61. Байрамян, 77.

Удаление: Осипенко, 56 (фол последней надежды).

Судьи: Матюнин. Березнов (оба — Москва), Миневич (Смоленск).

ВАР: Шадыханов. Аверьянов (оба — Москва).

27 февраля. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 23165 зрителей.

Зенит — Ростов

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