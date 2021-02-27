«Ростов» в меньшинстве ушел от поражения в матче с «Зенитом»
«Зенит» принимал «Ростов» в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча закончилась со счетом 2:2.
Гости отличились в концовке первого тайма. После несогласованных действий Михаила Кержакова и Дугласа Сантоса счет открыл новичок «Ростова» Али Соу.
На 56-й минуте прямую красную карточку получил капитан ростовчан Максим Осипенко. После этого «Зенит», казалось, смог дожать соперника.
Сначала автогол на свой счет записал защитник гостей Николай Поярков. А через несколько минут гол забил Далер Кузяев. Но гости нашли в себе силы отыграться уже в самой концовке: второй мяч в игре забил Соу.
«Зенит» набрал 42 очка и сохраняет лидерство в турнирной таблице. У «Ростова» стало 33 балла (5-е место).
Отметим, что 27 февраля главный тренер «Зенита» Сергей Семак отмечал свой день рождения.
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
20-й тур
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Ростов» (Ростов-на-Дону) — 2:2 (0:1)
Голы: Соу, 44 (0:1). Поярков, 73 — в свои ворота (1:1). Кузяев, 77 (2:1). Соу, 89 (2:2).
«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков (Лунев, 52), Караваев, Ловрен, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев (Ерохин, 81), Барриос, Оздоев, Вендел (Мостовой, 90+1), Азмун (Сутормин, 81), Дзюба.
«Ростов» (Ростов-на-Дону): Песьяков, Козлов, Хаджикадунич, Осипенко, Поярков (Алеесами, 90), Полоз (Тугарев, 68), Глебов, Махатадзе (Павловец, 60), Норманн (Гигович, 67), Альмквист (Байрамян, 68), Соу.
Предупреждения: Норманн, 16. Поярков, 18. Соу, 29. Альмквист, 45+2. Ловрен, 54. Кузяев, 61. Байрамян, 77.
Удаление: Осипенко, 56 (фол последней надежды).
Судьи: Матюнин. Березнов (оба — Москва), Миневич (Смоленск).
ВАР: Шадыханов. Аверьянов (оба — Москва).
27 февраля. Санкт-Петербург. Стадион «Газпром Арена». 23165 зрителей.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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