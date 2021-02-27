«Зенит» — «Ростов»: все голы матча РПЛ
27 февраля «Зенит» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» (2:2) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».
44-я минута: первый гол Али Соу
?? Вот так новичок «Ростова» Али Соу удачно подкараулил отскок и занес мяч в ворота.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 27, 2021
#ЗенитРостов #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/m2SqmdVHnQ
73-я минута: автогол Николая Пояркова
? Первый гол «Зенита» получился не мене курьезным, чем ростовский — Поярков немного потерялся и занес мяч в свои.#ЗенитРостов на #МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/C4l0mn1QMS— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 27, 2021
77-я минута: гол Далера Кузяева
?? Далер Кузяев вывел хозяев вперед.#МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/TuwO4aABjb— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 27, 2021
89-я минута: второй гол Али Соу
Соу оформляет дубль и устанавливает окончательный счет.#МАТЧПРЕМЬЕРhttps://t.co/RjB7PZOBee— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) February 27, 2021
«Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — пятая строчка и 33 балла.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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