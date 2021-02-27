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«Зенит» — «Ростов»: все голы матча РПЛ

18:35
27 февраля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Ростов» — 2:2. Фото ФК «Зенит»
27 февраля. Санкт-Петербург. «Зенит» — «Ростов» — 2:2. Фото ФК «Зенит»
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27 февраля «Зенит» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» (2:2) в матче 20-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

44-я минута: первый гол Али Соу

73-я минута: автогол Николая Пояркова

77-я минута: гол Далера Кузяева

89-я минута: второй гол Али Соу

«Зенит» с 42 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — пятая строчка и 33 балла.

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