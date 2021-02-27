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«Зенит» — «Ростов»: Соу оформил дубль в матче РПЛ

18:19
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Форвард «Ростова» Али Соу забил гол в ворота «Зенита» на 89-й минуте матча Тинькофф РПЛ. Встреча проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге.

Ранее, 27 февраля, 26-летний гамбийский футболист отличился на 44-й минуте встречи «Зенит» — «Ростов».

Зенит — Ростов

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