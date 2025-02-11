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Голы Ерохина и Соболева принесли «Зениту» победу над «Пюником»

Игнат Заздравин
Корреспондент
Дмитрий Чистяков (слева) и Александр Ерохин.
Фото ФК «Зенит»

«Зенит» в товарищеском матче обыграл «Пюник» на тренировочном сборе в ОАЭ — 2:0.

Счет встречи открыл Александр Ерохин. 35-летний полузащитник отличился на 38-й минуте. На 88-й минуте преимущество сине-бело-голубых удвоил Александр Соболев.

Во втором тайме в составе «Зенита» появился член тренерского штаба команды Анатолий Тимощук. 45-летний экс-футболист заменил Юрия Горшкова на 74-й минуте.

Во вторник «Зенит» также сыграет со «Спартаком» в финале Winline Зимнего кубка РПЛ. Начало — в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Товарищеский матч

«Зенит» (Россия) — «Пюник» (Армения) — 2:0 (1:0)

Голы: Ерохин, 38 (1:0), Соболев, 88 (2:0)

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Александр Ерохин
Футбол
ФК Зенит
ФК Пюник
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 8 6 2 0 14-7 20
2
 Спартак 8 5 1 2 15-7 16
3
 Динамо 8 5 1 2 11-8 16
4
 ЦСКА 8 4 4 0 12-8 16
5
 Зенит 8 5 0 3 16-7 15
6
 Динамо Мх 8 4 0 4 14-13 12
7
 Балтика 8 3 2 3 12-9 11
8
 Рубин 8 2 5 1 11-10 11
9
 Ахмат 8 2 4 2 13-11 10
10
 Крылья Советов 8 2 4 2 12-13 10
11
 Ростов 8 2 2 4 10-14 8
12
 Оренбург 8 1 5 2 7-10 8
13
 Локомотив 8 1 3 4 7-10 6
14
 Акрон 8 0 5 3 9-18 5
15
 Родина 8 1 1 6 9-21 4
16
 Факел 8 0 3 5 6-12 3
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16.09 18:30 Спартак – Факел - : -
16.09 18:30 Родина – Рубин - : -
16.09 20:45 Балтика – Зенит - : -
16.09 20:45 Локомотив – Крылья Советов - : -
17.09 16:15 Оренбург – Краснодар - : -
17.09 18:30 Ростов – Динамо - : -
17.09 18:30 Акрон – Ахмат - : -
17.09 20:45 Динамо Мх – ЦСКА - : -
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Г
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 6
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Гамид Агаларов
Гамид Агаларов

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 4
П
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Маркиньос

Спартак

 4
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 3
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Лечи Садулаев

Ахмат

 3
И К Ж
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ЦСКА

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 7 1 1
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Родина

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