Голы Ерохина и Соболева принесли «Зениту» победу над «Пюником»

«Зенит» в товарищеском матче обыграл «Пюник» на тренировочном сборе в ОАЭ — 2:0.

Счет встречи открыл Александр Ерохин. 35-летний полузащитник отличился на 38-й минуте. На 88-й минуте преимущество сине-бело-голубых удвоил Александр Соболев.

Во втором тайме в составе «Зенита» появился член тренерского штаба команды Анатолий Тимощук. 45-летний экс-футболист заменил Юрия Горшкова на 74-й минуте.

Во вторник «Зенит» также сыграет со «Спартаком» в финале Winline Зимнего кубка РПЛ. Начало — в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Товарищеский матч

«Зенит» (Россия) — «Пюник» (Армения) — 2:0 (1:0)

Голы: Ерохин, 38 (1:0), Соболев, 88 (2:0)