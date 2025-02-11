Кассьерра о матче со «Спартаком»: «Если мы завоюем Зимний кубок, всем будет только приятно»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от финала Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором сине-бело-голубые сыграют со «Спартаком».

«У нас есть задача и огромное желание побеждать в каждом матче. Всегда хочется быть первым, поэтому товарищеские встречи тоже не исключение. У нас даже на тренировках во время двусторонки каждая команда делает все для победы.

Участие в таком турнире — это очень интересный процесс. Соперники сильные, мы все их знаем, встречаемся с ними по ходу сезона, но хочется проверить свои силы. Если мы в итоге завоюем Зимний кубок, то уверен, что всем будет только приятно. Но все же не нужно забывать, что принципиальная и самая главная задача на сборах: обойтись без травм и набрать максимальную форму к тем матчам, в которых будет решаться судьба больших трофеев», — сказал Кассьерра «СЭ».

«Спартак» и «Зенит» сыграют в финале во вторник, 11 февраля. Начало — в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

Полностью интервью Матео Кассьерры читайте в ближайшее время в «СЭ»