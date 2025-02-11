Колыванов: «Когда играют «Спартак» против «Зенита» — это всегда страсть! Думаю, что будет битва»

Российский тренер Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча «Зенита» против «Спартака» в финале Winline Зимнего кубка РПЛ.

— Когда играют «Спартак» против «Зенита» — это всегда страсть! Все ждут какой-то феерической игры. И я думаю, что будет битва. Даже в рамках товарищеского турнира все хотят друг друга обыграть. К тому же, и с одной, и с другой стороны очень интересные составы, много ярких игроков, — цитирует Колыванова «РБ Спорт».

«Спартак» и «Зенит» сыграют во вторник, 11 февраля. Начало — в 19.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.