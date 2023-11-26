Агент Дасы назвал примерные сроки восстановления игрока «Динамо»
Футбольный агент Боаз Горен, представляющий интересы Эли Дасы, назвал примерные сроки восстановления защитника «Динамо».
«Восстановление может занять около двух недель, но за более точной информацией лучше обратиться к медицинскому штабу «Динамо», — приводит слова Горена «РБ Спорт».
Даса получил травму мышцы бедра во время отборочного матча отбора Евро-2024 против сборной Румынии (1:2).
В текущем сезоне 30-летний защитник провел за бело-голубых 12 матчей.
Источник: РБ Спорт
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|
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|7
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|28
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|27
|
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|
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|15
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|13
|
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|3
|10
|12-23
|12
|
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|15
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|16
|3
|1
|12
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|25.11
|13:00
|
Кр. Советов – Локомотив
|3 : 3
|25.11
|15:15
|
Зенит – Сочи
|3 : 0
|25.11
|17:30
|
ЦСКА – Динамо
|2 : 3
|25.11
|19:45
|
Балтика – Спартак
|0 : 2
|26.11
|12:00
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|26.11
|14:00
|
Урал – Краснодар
|- : -
|26.11
|16:30
|
Рубин – Факел
|- : -
|26.11
|19:00
|
Ростов – Пари НН
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|Г
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Матео Кассьерра
Зенит
|12
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|7
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|7
|П
|
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Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
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Спартак
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|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|5
|И
|К
|Ж
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Пари Нижний Новгород
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|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|12
|1
|4
|
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|3
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