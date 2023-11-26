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Сегодня, 12:49

Агент Дасы назвал примерные сроки восстановления игрока «Динамо»

Галина Глазко
редактор интернет отдела
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Футбольный агент Боаз Горен, представляющий интересы Эли Дасы, назвал примерные сроки восстановления защитника «Динамо».

«Восстановление может занять около двух недель, но за более точной информацией лучше обратиться к медицинскому штабу «Динамо», — приводит слова Горена «РБ Спорт».

Даса получил травму мышцы бедра во время отборочного матча отбора Евро-2024 против сборной Румынии (1:2).

В текущем сезоне 30-летний защитник провел за бело-голубых 12 матчей.

Источник: РБ Спорт
Эли Даса
ФК Динамо (Москва)
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 16 10 3 3 33-14 33
2
 Краснодар 15 9 5 1 24-10 32
3
 Динамо 16 7 7 2 27-21 28
4
 Спартак 16 8 3 5 23-22 27
5
 Кр. Советов 16 7 5 4 34-24 26
6
 ЦСКА 16 6 7 3 29-23 25
7
 Локомотив 16 6 7 3 24-22 25
8
 Рубин 15 6 4 5 15-20 22
9
 Пари НН 15 6 3 6 14-14 21
10
 Факел 15 5 4 6 14-17 19
11
 Ростов 15 4 5 6 23-27 17
12
 Урал 15 4 4 7 15-24 16
13
 Оренбург 15 3 4 8 16-24 13
14
 Балтика 16 3 3 10 12-23 12
15
 Ахмат 15 3 3 9 15-21 12
16
 Сочи 16 3 1 12 16-28 10
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30 тур
25.11 13:00
Кр. Советов – Локомотив
 3 : 3
25.11 15:15
Зенит – Сочи
 3 : 0
25.11 17:30
ЦСКА – Динамо
 2 : 3
25.11 19:45
Балтика – Спартак
 0 : 2
26.11 12:00
Оренбург – Ахмат
 - : -
26.11 14:00
Урал – Краснодар
 - : -
26.11 16:30
Рубин – Факел
 - : -
26.11 19:00
Ростов – Пари НН
 - : -
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Бенхамин Гарре

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