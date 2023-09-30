«Зенит» проиграл во втором матче подряд в РПЛ впервые с октября 2021 года

«Зенит» в гостях проиграл «Оренбургу» со счетом 1:3 в 10-м туре РПЛ.

Таким образом, сине-бело-голубые проиграли во втором матче подряд в чемпионате России впервые с октября 2021 года. Тогда питерский клуб дважды проиграл в РПЛ «Сочи» (1:2) и тульскому «Арсеналу» (1:2), а после — уступил «Ювентусу» (0:1) в Лиге чемпионов.

«Зенит» с 17 очками расположился на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 11 очками идет на 11-й строчке.