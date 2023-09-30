«Оренбург» впервые в истории победил «Зенит»

Футболисты «Оренбурга» впервые в истории одержали победу над «Зенитом».

В матче 10-го тура РПЛ, который прошел 30 сентября на стадионе «Газовик», оренбуржцы обыграли петербургскую команду со счетом 3:1.

До этого команды 8 раз встречались в чемпионате России. Семь матчей завершились победой сине-бело-голубых, еще в одном матче «Оренбург» и «Зенит» сыграли вничью.

«Зенит» потерпел второе поражение подряд и с 17 очками расположился на третьем месте в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 11 очками идет на 11-й строчке.