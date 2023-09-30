Булыкин считает «Краснодар» фаворитом в игре с «Рубином»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 10-го тура РПЛ «Рубин» — «Краснодар».

«В этой игре «Краснодар» сто процентов фаворит, сейчас «быки» показывают хороший результат. Они заслуженно идут на первом месте. Объективно «Рубину» сегодня будет тяжело против такого соперника. Поборется ли «Краснодар» за чемпионство? Время покажет. Но у них есть реальные шансы на это», — приводит «РБ Спорт» слова Булыкина.

Матч пройдет в субботу, 30 сентября, в Казани и начнется в 16.30 по московскому времени.

На данный момент «Краснодар» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 21 очко. «Рубин» занимает 13-е место, имея в активе 9 очков.