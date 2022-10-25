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Сегодня, 18:15

«Зенит» примет решение по выкупу Алипа после 18 ноября

Иван Шитик
Корреспондент
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«Зенит» еще не принял решение, будет ли выкупать контракт защитника Нуралы Алипа у «Кайрата», утверждает «РБ Спорт».

Казахстанский защитник выступает за «Зенит» на правах аренды, его контракт принадлежит «Кайрату». Соглашение 22-летнего Алипа с петербургским клубом истекает в конце года.

Будет ли «Зенит» выкупать контракт казахстанского защитника клуб решит после окончания первой части сезона. Заключительный матч этой осени команда проведет 18 ноября в рамках Кубка России против «Спартака».

В текущем сезоне Алип принял участие в двух матчах РПЛ, проведя на поле 46 минут. В кубке России на его счету три игры. Кроме того, футболист провел полный матч в Суперкубке России.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zenit-primet-reshenie-po-vy-kupu-alipa-posle-18-noyabrya/

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Боруссия Д
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29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
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РБ Лейпциг
Реал

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
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Барселона
Бавария

П2

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2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
ФК Зенит
ФК Кайрат
Нуралы Алип
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
3
 ЦСКА 14 7 5 2 28-15 26
4
 Ростов 14 7 5 2 25-20 26
5
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
6
 Ахмат 14 7 2 5 22-21 23
7
 Динамо 14 6 5 3 24-17 23
8
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
9
 Оренбург 14 6 1 7 24-33 19
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 14 1 9 4 17-24 12
14
 Локомотив 14 3 3 8 17-29 12
15
 Химки 14 2 3 9 13-28 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
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Оренбург – Факел
 - : -
29.10 14:00
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