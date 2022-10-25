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Сегодня, 18:18

Клубы РПЛ проявляют интерес к футболисту, выступающему в США

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Кеми Амичи (справа).
Фото Соцсети

Как стало известно «СЭ», клубы РПЛ проявляют интерес к французскому нападающему Кеми Амичи, который выступает за университетский клуб «Эшвилл Сити».

Также к игроку проявляют интерес клубы МЛС и Франции. За последние полтора года Амичи сыграл 41 матч, забил 24 гола и отдал 20 результативных передач.

В текущем сезоне игрок провел 8 матчей и отметился 5 голами и 4 голевыми передачами.

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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