Каррера объяснил, почему клубы серии А интересуются игроками из РПЛ

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера в комментарии для «СЭ» поделился мнением, почему итальянские клубы интересуются игроками из чемпионата России.

«Все клубы серии А интересуются игроками из любой лиги. Они интересуются не только итальянцами. Если они видят, что у игрока есть хорошие качества и потенциал, чтобы прогрессировать у них, то они не позволяют себе упустить его! Также это связано с повышением уровня чемпионата России», — сказал Каррара корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

Ранее появилась информация, что «Венеция» интересуется Чаловым, Дивеевым интересуются четыре клуба из серии А.