«Зенит» представил Жерсона перед матчем с «Войводиной»

«Зенит» представил бразильского полузащитника Жерсона в качестве новичка команды.

Презентация 28-летнего игрока состоялась перед матчем с «Войводиной» в рамках Winline Суперсерии в Санкт-Петербурге. Питерцы обыграли появление бразильца на стадионе выходом из сооруженной конструкции в виде карты Джокера. Такое прозвище полузащитник получил на родине.

Изначально сине-бело-голубые планировали представить Жерсона на игре против «Сьона» (5:2) 9 июля.

В своем Telegram-канале «Зенит» объявил, что контракт игрока с командой рассчитан до конца сезона-2029/30.

Жерсон с 2023 года выступал за «Фламенго». 4 июля в бразильском клубе объявили об уходе игрока. Спортивный директор «Фламенго» Жозе Бото сообщил «СЭ», что полузащитник выкупил свой контракт для перехода в «Зенит».