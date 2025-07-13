«Зенит» объявил о переходе бразильца Жерсона

Бразильский полузащитник Жерсон стал игроком «Зенита», сообщает пресс-служба питерского клуба.

Контракт 28-летнего игрока с командой рассчитан до конца сезона-2029/30.

«Сине-бело-голубые и бразильский «Фламенго» достигли договоренности о переходе полузащитника в состав петербургского клуба. «Зенит» приветствует Жерсона в Петербурге и желает новых достижений в составе сине-бело-голубых», — говорится в заявлении «Зенита».

Жерсон выступал за «Фламенго» с зимы 2023 года, ранее он также играл за бразильский клуб с 2019 по 2021 год. За это время полузащитник провел 253 матча во всех турнирах, забил 19 мячей и отдал 34 результативные передачи.

4 июля «Фламенго» объявил об уходе игрока. Клуб из Бразилии получил 25 миллионов евро в виде компенсации.